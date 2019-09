Philippe Schaus (Moët Hennessy): l’Italia Paese strategico, faro sulla Toscana

Nella prima metà del 2019 il fatturato globale è stato pari a oltre 25 miliardi (+15%). La divisione wines & spirts ha sviluppato un giro d’affari di circa 2,5 miliardi (+9%), con profitti per 772 milioni.

La vendemmia nella Clos sacré di Dom Pérignon nell’abbazia di Hautvillers, alla quale hanno partecipato - tra gli altri - l’attrice Katie Holmes e lo chef tristellato Alain Ducasse, è stata l’occasione per fare il punto sullo champagne. Le maisons Moët Hennessy mobilitano oltre 5mila persone per un’attività fatta rigorosamente a mano su 1.700 ettari. E Vincent Chaperon, cellar master Dom Pérignon, ricorda con chiarezza che le uve distinguono i tratti delle varie maison. Per quest’anno - sottolinea Chaperon - ci sarà meno quantità di uva ma con una qualità che promette di essere eccellente, anche se una valutazione compiuta potrà essere fatta più avanti, all’inizio del prossimo anno.

I cambiamenti climatici si fanno sentire anche in Champagne, il tono alcolico è risultato in salita per le ondate di caldo, tanto che si parla chiaramente di un 2019 atipico. Ma - sottolinea Chaperon - l’obiettivo dell’eccellenza resta in cima all’agenda . «La vendemmia è gioia e sviluppo della relazione con il territorio» ha sottolineato la Holmes. «Un momento -laboratorio con lo sguardo rivolto sempre in avanti - ha aggiunto Ducasse - all’insegna della tradzionale eccellenza della Maison».