Philips crolla ad Amsterdam, pesa l'alert della Fda sul macchinario per l'apnea

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Philips crolla ad Amsterdam, dopo che la Food and Drug Administration statunitense ha avvisato i pazienti di un problema di sicurezza – che si aggiunge a quello di giugno 2021 -, relativo a un macchinario prodotto dal gruppo per il trattamento dell’apnea ostruttiva del sonno. Il titolo in apertura di seduta è arrivato a perdere quasi il 7%, contro l’indice di riferimento (AEX) in leggero rialzo.

Philips ha dichiarato di aver segnalato il problema alla Fda stessa, dopo un'analisi di routine sul respiratore “DreamStation 2”. L’agenzia aveva infatti notato un aumento consistente dei reclami giunti a 270 negli ultimi tre mesi. Alcuni degli utenti, si legge nel comunicato dell’autorità sanitaria Usa, hanno riscontrato problemi di surriscaldamento termico come incendi, fumo, ustioni e altri segni, durante l'utilizzo dei macchinari. Si potrebbe trattare di "un malfunzionamento elettrico o meccanico della macchina – spiega l’Fda - L’agenzia sta collaborando con l'azienda per comprendere meglio il problema relativo alla macchina e le possibili cause e aggiornerà il pubblico con nuove informazioni, se opportuno”.

Loading...

I problemi riscontrati con “DreamStation 2” seguono quelli con il modello precedente - “DreamStation 1”. La Fda a giugno 2021 aveva chiesto il ritiro di 5,5 milioni di unità, per i timori legati alla tossicità della schiuma utilizzata per il funzionamento del respiratore. Per coprire i costi dell'operazione, Philips ha accantonato circa 1 miliardo di euro, ai quali si aggiungono i 479 milioni che l’azienda ha accettato di pagare a settembre per risolvere parte del contenzioso. Il Gruppo dovrà inoltre affrontare un'azione collettiva e potenzialmente migliaia di cause individuali.