Phillips: crescita a doppia cifra del volume d’affari nel semestre

Un autunno ricco di novità per la casa d'aste Phllips che ha chiuso un semestre segnando 746 milioni di dollari di vendite globali, un ammontare in crescita del 37% rispetto al primo semestre 2021, una stagione da record in un conteso di espansione globale. E a proposito di espansione il prossimo ottobre sarà inaugurata una nuova sede a Los Angeles come parte del programma di crescita globale con un'offerta, attraverso mostre e curated private sale che spazierà dall’arte del XX secolo e contemporanea, alle edizioni, al design, alle fotografie, ai gioielli e agli orologi.

Phillips Los Angeles ha come obiettivo strategico quello di capitalizzare la vivacità culturale della West Coast, regione sempre più importante per il collezionismo di arte e dei collectible (design, gioielli e orologi). Oltre a lavorare con diverse importanti collezioni private dell’area, Phillips ha registrato negli ultimi 18 mesi un aumento del 30% del numero di acquirenti con sede in California. L'espansione californiana va di pari passo con l'apertura di una nuova sala di vendita a West Kowloon, Hong Kong.



I prossimi appuntamenti con il mercato vedono la casa d'asta impegnata in un'asta che si terrà a Londra il 13 settembre, interamente dedicata a David Hockney caratterizzata da un ampio ventaglio di opere (e prezzi) dell'artista inglese. La selezione dei lavori spazia su tutti i media ed è un'opportunità per acquistare lavori entry level con prezzi da mille fino a 400 mila sterline. Tra le opere offerte “Tyler Dining Room” (stime 40-60.000 sterline), “Celia in a Wicker Chair” (stime 6-8.000 sterline) e una delle edizioni più ricercate di Hockney, “Afternoon Swimming” del 1979, un'iconica piscina che dimostra l'abilità dell'artista con la litografia (stime 250.000-400.000 sterline). Le tre opere provengono dai collezionisti sudafricani Andrew e Sandy Ovenstone, proprietari dei Giardini di Stellenberg a Cape Town.

David Hockney Afternoon Swimming, 1979 Stima 250.000-400.000 sterline

I risultati del semestre

Nel semestre il volume d'affari in asta ha raggiunto 590 milioni di dollari con un aumento del 30% rispetto al 1° semestre 2021 con il 44% degli acquirenti (online e dal vivo) registrati come nuovi clienti. Le private sale hanno raggiunto 156 milioni di dollari con un aumento del 72% rispetto al 1° semestre 2021. La casa d’asta ha realizzato diverse selling exhibition a livello globale, tra cui «1970S / GRAFFITI / TODAY», «Birds of a Feather», «Phillips x ARTEMARTIS», «At the Crossroads: Una collezione di opere di Lee Jaffe e HIRÆTH».Tra i top lot del primo semestre, nel segmento dell'arte contemporanea, la vendita di «Untitled» di Jean-Michel Basquiat proveniente dalla collezione di Yusaku Maezawa, è diventato il lotto di maggior valore mai venduto da Phillips. Aggiudicato a un cliente asiatico per 85 milioni di dollari nel corso della New York Evening Sale of 20th Century & Contemporary Art, l'opera era stata acquista da Yusaku Maezawa nel 2016 in un'asta di Christie's per 57,3 milioni di dollari.

Interessanti performance per le artiste donne che hanno avuto un ruolo importante nelle aste internazionali di questa stagione, con nuovi record stabiliti per Yayoi Kusama, Lucy Bull, Antonia Showering e Robin F. Williams, tra gli altri.

Successo anche per le aste dedicate agli artisti giovani e giovanissimi con opere realizzate di recente con diversi media negli ultimi due o tre anni, un format che Phillips continua a proporre soprattutto per i collezionisti asiatici della generazione cosiddetta millennial (il 41% dell'aggiudicato è stato venduto a clienti con sede in Asia e il 35% degli acquirenti con sede in Asia erano collezionisti millennial).

Collectible

Tra i collectible la casa d'asta si conferma leader di mercato globale negli Orologi. Il segmento ha confermato la performance e negli ultimi 18 mesi le vendite hanno aggiudicato il 100% dei lotti offerti in asta a Ginevra, Hong Kong e New York. In particolare la vendita inaugurale a New York ha realizzato 30,3 milioni di dollari, il secondo totale più elevato nella storia di un’asta di orologi negli Stati Uniti. Le vendite all’asta di orologi hanno totalizzato nel complesso 127,2 milioni di dollari nella stagione primaverile, riaffermando il ruolo di Phillips come leader del mercato globale. Ben cinque orologi sono stati aggiudicati per oltre 1 milione di dollari, oltre a segnare diversi record tra i vari modelli, tra cui quello per un Rolex Daytona Ref. 6264. Il Museo TAG Heuer ha acquisito l’esclusivo Carrera di James Garner per un prezzo record di 176.400 dollari.