Phillips e le aste giornaliere chiudono gli incanti inglesi

Da Phillips la terza asta serale dai lotti milionari della settimana londinese dedicata al ‘900 e al contemporaneo si è tenuta dal 2 marzo. I 23 lotti tutti venduti del ridotto catalogo proposto ha portato un ricavo di 20,3 milioni di £ con le commissioni, da una stima di 15,8-22,2 milioni. L'incanto ha sofferto il ritiro del lotto di copertina, la composizione astratta ‘Mathis' di Gerhard Richter del 1983, stimata 10-15 milioni di £; il ritiro è probabilmente dovuto all'assenza di prospettive di raggiungere il prezzo richiesto, anche a seguito dell'interesse limitato per una più grande ed importante composizione venduta da Sotheby's la sera prima.



Willem de Kooning [no title] signed ‘de Kooning' on the stretcher, oil on canvas, 223,5 x 195,6 cm. Painted in 1984. Estimate 7- 9.000.000 £, SOLD FOR 6.065.5007 £

A guidare i ricavi è rimasta dunque la composizione astratta del 1984 di Willem de Kooning, consegnata insieme al Rochester dal collezionista Marcel Brient, che ha tuttavia deluso le aspettative fermandosi a 6 milioni di £ con le commissioni, ben al di sotto della stima di 7-9 milioni di £.

È stata probabilmente salvata dalla garanzia una tela del 2006 di Banksy ‘Home Sweet Home', aggiudicata sotto la stima di 1,5-2,5 milioni £ a 1,4 milioni divenuti 1,7 con le commissioni. Uno delle criticità della dispersione potrebbe essere dovuta al limitato uso delle garanzie, di cui solitamente la cosa d'aste fa uso copioso.

Prosegue invece il momento d'oro per Cecily Brown, cui il Met di New York dedica una retrospettiva: la composizione erotica ‘Skulldiver II' del 2006 è passata di mano a 2,2 milioni di £, oltre la stima.

Da segnalare anche tre risultati record per altrettante artiste: Caroline Walker con la tela ovviamente enorme di una piscina titolata ‘Threshold' del 2014 lungamente contesa fino a 927mila £, ben sei volte la stima bassa di 150-200 mila £, Sarah Ball con il ritratto ‘Elliot' del 2020 che raddoppia la stima bassa a 120mila £, e Angela Heisch con la composizione ‘Egg White Blue' del 2019-2020 a 76.200 £.



Il 3 marzo il catalogo giornaliero di Phillips ha portato in asta 200 lotti di cui 181 venduti per un realizzo di 12,3 milioni di £, fra cui sette record per dipinti eseguiti dal 2015 a oggi, di cui cinque nel periodo 2020-2023, con prezzi fra 11mila e 152mila £.

Cecily Brown “Skulldiver II”, signed and dated ‘Cecily Brown 2006' on the reverse, oil on linen, 215,9 x 226,1 cm. Painted in 2006. Estimate 1-1.500.000, SOLD FOR 2.226.000 £

A complemento delle aste milionarie della settimana, i leader del mercato hanno proposto tre cataloghi con diverse centinaia di lotti, prezzati da qualche migliaia di sterline a poco sotto il milione. Il 1 marzo Christie's ha battuto 152 lotti di arte del dopoguerra e contemporanea, con un realizzo di 12,5 milioni di £, grazie a percentuali di venduto del 84% per numero. Fra i realizzi spicca il record per una grande tela orizzontale di Karin Mamma Andersson ‘On Tenterhooks' del 2005 contesa fino 756mila £, tre volte la stima alta. Il secondo catalogo proposto da Christie's, dedicato all'arte Impressionista e Moderna, il 3 marzo ha fatturato 18,6 milioni di £ grazie al 88% di lotti venduti sui 189 proposti. Fra i realizzi anche una ‘Natura Morta' di Morandi a 630mila £ e tre sculture: due bronzi di Rodin per 630mila £ e 592mila £, e uno di Camille Claudel ‘L'Abandon' fuso durante la vita della grande artista, che ha superato la stima a 830mila £.

Sotheby's ha proposto un unico catalogo giornaliero di Modern & Contemporary il 2 marzo, offrendo 168 lotti venduti per i quattro quinti per un ricavo di 23,8 milioni di £. Sulla scia del record della sera precedente due opere di Kandinsky hanno superato le identiche stime di 500-700mila £: una composizione geometrica Bauhaus del 1930 contesa fino a 1,7 milioni di £, e un secondo lavoro del 1926 aggiudicato a 927mila £.

I risultati del mercato di fascia media fanno ben sperare per la sua tenuta generale davanti alle crescenti incertezze economiche. Il testimone passa ora a Parigi ove a metà mese si terrà l'asta di arte surrealista da Sotheby's.