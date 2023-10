Phoebe Philo, il ritorno ha una data: il 30 ottobre il suo nuovo brand sarà online

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nessuna fretta, annunci mirati e dosati, come nel suo stile. Ma finalmente, per l’atteso ritorno di Phoebe Philo, già annunciato nel 2021, c’è una data: lunedì 30 ottobre. Quel giorno, la collezione firmata dalla designer britannica, già direttrice creativa di Celine e lontana dalle passerelle da sei anni, sarà disponibile per l’acquisto sulla piattaforma phoebephilo.com, per la quale erano già state avviate le registrazioni a luglio. Intanto non offre nessun post, ma conta già quasi 280mila follower il nuovo account Instagram del marchio, basato a Londra.



La collezione di Phoebe Philo dovrebbe comprendere abbigliamento e accessori, dai gioielli alle calzature agli occhiali, per un totale di circa 150 prodotti. E secondo il quotidiano specializzato Wwd, la protagonista della nuova campagna di lancio del marchio sarà Daria Werbowy, scelta di recente anche da Gucci per la comunicazione del nuovo corso creativo firmato da Sabato De Sarno.

Sostenitore, con una quota di minoranza, del progetto della designer è Lvmh, al quale Celine (guidato oggi da Hedi Slimane, che ha voluto anche togliere l’accento originario al marchio) peraltro fa capo. «Ho avuto una relazione professionale molto costruttiva e creativa con Lvmh per molti anni – aveva dichiarato Philo in un’intervista a Wwd nel 2021, annunciando il suo ritorno -. È quindi una progressione naturale riconnetterci su questo nuovo progetto. Ho fortemente apprezzato la discussione sulle nuove idee con Bernard Arnault e Delphine Arnault e sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il loro supporto».

Le “philophiles”, come sono state definite le fan dello stile minimal ma intenso di Phoebe Philo, avevano visto la stilista oggi 50enne dire addio alla moda nel 2017, al vertice del suo successo con Celine. Era arrivata alla sua guida nel 2008 ed era riuscita a destarlo da un lungo torpore per renderlo uno dei più desiderabili di quegli anni. Tuttavia, quell’addio era stato motivato dalla scelta di dedicare più tempo alla sua famiglia e ai suoi bambini. Una scelta che in realtà aveva già fatto nel 2006, quando aveva lasciato la direzione creativa di Chloé, ruolo che aveva assunto cinque anni prima ed ereditato da Stella McCartney (per lanciare, come avrebbe fatto poi lei, il suo proprio brand). Anche quando raccolse l’offerta di Arnault per Celine, Philo accettò solo a patto che potesse continuare a vivere fra Parigi (sede del marchio) e la sua città, Londra. Dove ora, finalmente, può risiedere in tutta libertà.

Intanto, proprio in vista dell’atteso ritorno, la piattaforma di moda pre-loved Vestiaire Collective offre una selezione dei capi iconici degli anni di Phoebe Philo da Celine, curata da La Fred Touch, collezionista di articoli “Old Céline”. Registrano dati interessanti: i «like» ottenuti dagli articoli Celine sulla piattaforma sono saliti a quasi 250mila nel luglio 2023, quando si sono aperte le registrazioni alla piattaforma del nuovo marchio. E oggi, gli occhiali da sole Celine sono al primo posto come articolo più cercato su Vestiaire Collective nel 2023, con il modello “Marta” che si posiziona come articolo più venduto. E le borse Trapeze e Sangle, create negli anni di Philo, sono ancora fra le più desiderate.