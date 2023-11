Photoshop Elements e Premiere integrano l’intelligenza artificiale. Ecco le novità del fotoritocco

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Adobe Elements e Adobe Premiere Elements sono versioni semplificate di Photoshop, pensate per utenti meno esperti. Recentemente annunciati, questi strumenti di fotoritocco e video editing incorporano circa venti applicazioni basate sull’intelligenza artificiale (AI). L’interfaccia, fin dal primo utilizzo, si mostra semplice e intuitiva, rappresentando una versione essenziale rispetto a quella professionale. Queste versioni sono ideali per chi si avvicina all’editing di foto e video, permettendo di ottenere rapidamente risultati di qualità.

Come previsto, sono presenti diversi filtri che utilizzano l’AI per rimuovere artefatti, colorare gli spazi e migliorare i volti – funzioni ormai comuni nei moderni smartphone. Il vantaggio di questi strumenti è la capacità di operare con pochi clic e con precisione, rendendo il processo di editing più fluido grazie all’AI.

Loading...

Tra le funzioni più interessanti, l’opzione “Effetti Artistici” permette di aggiungere alla propria immagine effetti ispirati alle opere d’arte più celebri. Inoltre, è possibile trasformare un’immagine statica in un video. Anche la funzione “Match Color” è notevole, consentendo di applicare i colori e i toni di un’immagine campione ad un’altra, ricolorendo il soggetto in base al gradiente selezionato.

Premiere Elements 2024 porta novità soprattutto nel campo del video editing: è possibile arricchire i video con testi e immagini da Adobe Stock e il software è capace di riconoscere i soggetti nei filmati, suggerendo le funzioni di editing più adeguate. Queste caratteristiche sono intuitive per i professionisti, ma rappresentano un grande vantaggio per gli utenti meno esperti, permettendo di realizzare prodotti di alta qualità in poco tempo. È possibile creare brevi trailer o riassunti e, in modo innovativo, Adobe ora genera automaticamente degli highlight reel dai video.

Per quanto riguarda l’acquisto, sia Photoshop Elements che Premiere Elements possono essere acquistati singolarmente sul sito ufficiale di Adobe a 101,26 euro, oppure in un pacchetto combinato a 152,50 euro. A differenza delle versioni professionali, questi prodotti non sfruttano le funzioni cloud di Adobe.