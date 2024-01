Piacenza 1733, un 2023 da record grazie anche alle acquisizioni di filiera

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre presenta la nuova collezione Piacenza 1733 AI 24-25, ricca di materiali preziosi come il cashmere dell’altopiano dell’Alasham e la lana Geelong, con tonalità che evocano il gusto per i viaggi che da sempre caratterizza la sua famiglia, Vasiliy Piacenza, co-ceo dello storico lanificio biellese, parla con grande soddisfazione dell’anno appena trascorso: «È stato il migliore di sempre. Puntavamo a un fatturato di 100 milioni, a livello di gruppo abbiamo raggiunto i 115-120». A trainare i conti dell’azienda, le cui origini risalgono al 1733, sono state anche le ottime vendite della collezione ready-to-wear: «Siamo cresciuti in modo omogeneo in tutti i nostri mercati - spiega -: l’Italia ci ha dato grandi soddisfazioni, come in generale l’area Emea, e gli Stati Uniti, dove stiamo ampliando la nostra presenza. Abbiamo registrato un leggero incremento in Asia, dove ci aspettiamo e auguriamo un anno buono, il mercato è molto solido, soprattutto in Corea e Giappone». La distribuzione segue per ora canali wholesale, anche se i+n futuro potrà esserci un progetto di retail diretto. Più vicino, invece, l’arrivo di una collezione donna Piacenza 1733: «I nostri clienti ce la richiedono, sarà un’evoluzione naturale, ma non credo prima di un anno, un anno e mezzo. La nostra strategia è crescere un passo alla volta».

Proposte dalla collezione AI 24-25 di Piacenza 1733

Un passo alla volta si è sviluppato anche il progetto del polo di filiera, che ha portato il lanificio a rilevare aziende di eccellenza del distretto biellese, ma non solo. L’ingresso più recente, nel novembre scorso, è quello della Filatura Cardata Lanefil: «Era già un nostro fornitore, noi ora seguiamo la parte amministrativa e soprattutto la produzione, assicurando alti standard di qualità e di velocità nel realizzare filati sia per tessitura sia per il ready to wear». “Principe” di questo polo è il Lanificio F.lli Cerruti, storica azienda che la famiglia Piacenza ha rilevato nel 2022, salvandolo da un futuro oscuro: «Sta andando molto bene, vi investiremo in modo importante anche questo’anno -nota -. Abbiamo rinnovato i macchinari, entro il mese avremo una nuova orditura, poi il finissaggio e la tessitura. Siamo molto felici, sta riprendendo vita, anche a livello di prodotto, che abbiamo rinnovato preservandone l’heritage».

Da sinistra, Felice, Carlo, Ettore e Vasiliy Piacenza

Altri, cruciali investimenti sono legati alla sostenibilità, tema portante per una famiglia che a metà 800 diede vita al Parco della Burcina, oggi preziosa riserva naturale nel Biellese, rivolti anche all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili. Ma sostenibilità è anche valorizzare le persone: «Nell’era dell’intelligenza artificiale dobbiamo ricordare che sono le persone motivate e appassionate a fare la differenza. Le macchine possono solo supportare i loro talenti».