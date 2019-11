Piacenza, dove cade il confine tra logistica e manifattura Viaggio nel più sviluppato hub distributivo del Nord Italia: il settore del contract logistic vanta il più alto tasso di crescita dell’occupazione negli ultimi sette anni in Italia di Ilaria Vesentini

«Nel giro di due anni in Moncler siamo passati da 60mila a 5 milioni di item da gestire. Cinque milioni di capi significano 5 milioni di “radiografie”, ognuna abbinata a una matricola tracciabile, e altrettanti passaggi su un tavolo del centro logistico, qui, a Castel San Giovanni (Piacenza) per il controllo qualità prima di raggiungere milioni di clienti in tutto il mondo, nel giro di 24 ore. In un concetto di omnicanalità che fa convivere dentro l’azienda 250 boutique in 75 Paesi e l’e-commerce in modo sincronizzato e intercambiabile. Con l’ulteriore complicazione che tra il 15 e il 35% dei pezzi venduti online rientra, viene restituito. Tracciabilità, automazione, machine learning sono i must imprescindibili della logistica, diventata il fattore chiave di successo anche in un settore tradizionale come l’abbigliamento. Il vecchio paradigma di magazzino non esiste più, oggi si deve parlare di “logistic factory”».

Il caso Moncler raccontato da Claudio Cantarelli, direttore logistica del gruppo, è l’esempio più palpabile della rivoluzione in atto nella filiera logistica 4.0, al centro dell’incontro organizzato da Confindustria Piacenza e Politecnico di Milano nell’hub distributivo del Nord Italia.

Obiettivo: fare chiarezza sulle troppe fake news che circolano su una catena di valore che opera a monte e a valle della fabbrica ma che in termini di occupazione, investimenti in tecnologie 4.0 e sostenibilità non ha rivali neppure nell’industria. «La logistica è una parola che non restituisce l’idea della complessità di 25 mestieri e professionalità diverse, collegate nelle varie maglie della supply chain, che nell’era dell’e-commerce sta abbattendo il confine tra manifattura e distribuzione», sottolinea Fabrizio Bertola, presidente del Gruppo FBH, il padre ante litteram della logistica piacentina e italiana.

Piacenza non è solo il crocevia geografico naturale dei traffici europei, ma anche l’incrocio delle esperienze più evolute che da Moncler a Ikea, da

Leroy Merlin a Conad fino ai provider Amazon e Prologis si stanno sviluppando in giro per il globo e qui, nei 5 milioni di metri quadrati di insediamenti distributivi, si contaminano: i parchi di Le Mose, Castel San Giovanni, Pontenure, Cortemaggiore e Monticelli danno lavoro a un occupato su dieci della provincia, con 720 società attive tra operatori logistici, gestori magazzini e terminal, spedizionieri, corrieri e autotrasportatori, e con un fatturato complessivo di 1,1 miliardi di euro.