Piadina protagonista sulla tavola: crescita record per le aziende del settore

Numerosi i tentativi di imitazione, alcuni sventati in Canada e Gran Bretagna, e alto il gradimento nei paesi di cultura tedesca: Germania e Austria assorbono il 70% dell’export della Igp. Piace anche spagnoli, francesi, inglesi e la stanno apprezzando anche in Polonia, aggiunge il gruppo leader Casa della Piada Crm (acquistata nel 2018 dal fondo Aksìa Group) che produce oltre 100 milioni di piadine all’anno con prodotti a marchio proprio e per le più grandi catene di supermercati.

La piadina ha perso dunque la sua stagionalità, si mangia a casa e ha conquistato altri spazi fisici oltre ai chioschi balneari sulla riviera romagnola dove ha iniziato la sua scalata. Lo dimostra il successo di La Piadineria catena fondata nel 1994 che conta 281 locali, 273 in Italia e 8 in Francia, acquisita nel 2018 dal fondo Permira per 270 milioni di euro.

Nei fast food si servono 30 tipologie di piadina, farcite al momento con prodotti freschi, preparate nello stabilimento di Montirone (Brescia). Il format è presente in centri commerciali, outlet, stazioni ferroviarie, luoghi di transito nelle città serve fino a 40mila clienti al giorno. La catena, fa sapere l’azienda, ha pagato però il prezzo del lungo lockdown

I dati più rosei riferiti alle vendite fino a settembre segnalano una performance inferiore al 15% rispetto al 2019. Anno molto positivo che si era chiuso con 98 milioni di euro di ricavi consolidati.

Nel 2020 il gruppo ha continuato la sua espansione sul territorio: sono stati aperti 25 nuovi punti vendita che diventeranno 50 nel 2021. Sul fronte dell'innovazione dopo l’adesione al servizio delivery con i maggiori player, il lancio dell’app click&collect per ordinare e ritirare l’ordine senza attesa, nei prossimi mesi verranno anche installati i chioschi self service per semplificare l’acquisto e evitare il contatto con il personale.

L’appetito per la piadina è venuto anche al gruppo bolognese Valsoia che a dicembre scorso ha rilevato per 13 milioni di euro da De.Co Industrie il marchio Loriana secondo player nel mercato italiano delle piadine che si conservano a temperatura ambiente.

Un’acquisizione spiega l’ad di Valsoia, Andrea Panzani, «che serve al gruppo per entrare in un mercato sia in Italia che all’estero con elevate potenzialità di crescita e per rafforzare la sua brand equity». Non sono previste a breve innovazioni di prodotto, la gamma Loriana comprende già numerose versioni e formati (romagnola Igp, integrale, biologica, ai legumi) ma dopo le piadine, Valsoia non esclude altre acquisizioni nel settore alimentare «puntando ai marchi di nicchia o numero due possibilmente premium price» aggiunge Panzani. Quale sarà la prossima gallina dalle uova d’oro?