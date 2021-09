Piaggio 1, debutta in Italia lo scooter elettrico per tutti

2' di lettura

Pensato principalmente per chi si deve muovere con agilità nel traffico urbano, Piaggio 1 è il nuovo scooter elettrico della casa di Pontedera che è ora disponibile in tutti i concessionari del marchio. Piaggio 1 è proposto anche nella versione “Active” che si differenzia da quelle “normale” per autonomia e velocità massima. Nel dettaglio Piaggio 1 raggiunge i 45 km/h e nella modalità “Eco” e garantisce una percorrenza di 55 km che scendono a 48 se si utilizza la modalità “Sport”. Piaggio 1 Active arriva a una velocità massima di 60 Km/h e l'autonomia è di 85 e 66 km in base alle due modalità sopra descritte. Questo grazie alle differenti batterie che alimentano le due versioni: Piaggio 1 ne monta una da 1,4 kWh, mentre la Piaggio 1 Active una da 2,3 kWh. Entrambe garantiscono almeno 800 cicli di ricarica completa, e al superamento di questo limite rimane comunque una capacitò del 70% che non inficia sull'utilizzo dell'e-scooter. Per una ricarica completa Piaggio segnala che servono circa 6 ore utilizzano una normale presa elettrica a 220 V.



Come ogni scooter Piaggio a motore a scoppio, anche Piaggio 1 è realizzato con materiali di qualità e viene fornito con strumentazione digitale a colori, fanaleria full Led e sistema di avviamento keyless. Il vano sottosellla è in grado di ospitare un casco full jet nonostante la presenza della batteria che, volendo, si può facilmente rimuovere per la ricarica. Da segnalare anche la presenza della modalità “Reverse” che è in pratica una retromarcia che si può attivare solo quando l'e-scooter e fermo e consente di fare manovre senza fatica anche negli spazi più stretti.

Piaggio 1 è proposto in diversi colori: Forever Grey, Forever White e Forever Black per chi ama un design essenziale e pulito, mentre Sunshine Mix, Arctic Mix e Forest Mix sono tre livree bicolore pensate per i più giovani. Nelle colorazioni Mix la sella offre un rivestimento di colore grigio, per creare un maggiore contrasto con gli inserti laterali in nero lucido.Piaggio 1 e Piaggio 1 Active vengono proposti rispettivamente al prezzo di 2.690 Euro e 3.290 Euro, f.c. (Iva inclusa).