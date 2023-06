Piaggio 1, iniezione di potenza per l'e-scooter italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Potenza raddoppiata per il motore elettrico integrato nella ruota posteriore del Piaggio 1 (2.900 euro): lo scooter elettrico della Casa di Pontedera, nella versione ciclomotore con velocità limitata a 45 km/h e autonomia fino a 55 km in Eco, può contare ora su una potenza di picco quasi raddoppiata, pari a 2,2 kW, con un conseguente incremento dell'accelerazione, che migliora del 14%. Confermati, invece, la ciclistica, solida e votata al piacere di guida, e l'equipaggiamento tecnologico, che include strumentazione digitale a colori, fanaleria full led e sistema keyless. Immutata anche la capacità di carico del sottosella, in grado di contenere un casco full jet, accanto al quale trova spazio la batteria, facilmente estraibile in pochi secondi e trasportabile per ricaricarla in casa o in ufficio.