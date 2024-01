Piaggio accelera, mercato delle due ruote in ottima salute e promette bene per il 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Seduta brillante per Piaggio a Piazza Affari con il titolo che è sostenuto dal buon andamento del mercato delle due ruote italiano, che si è confermato in ottima salute nel 2023, mettendo a segno una performance che non si vedeva dal 2010. "Riteniamo la notizia positiva per i margini, in quanto il mercato italiano continua a dare solidi segnali di forza", sottolineano gli analisti di Banca Akros, che hanno su Piaggio giudizio "buy" con obiettivo di prezzo di 4 euro per azione.

Ancma: il mercato conferma il primato in Europa

Infatti, secondo i dati diffusi ieri da Confindustria Ancma, il mercato nazionale di moto, scooter e ciclomotori ha confermato il proprio primato in Europa, chiudendo l'anno scorso con oltre 337.000 veicoli immatricolati (337.702 per la precisione), +15,7% rispetto a un già positivo 2022. A fare da traino sono stati soprattutto scooter (+20,64%) e moto (+14,88%), mentre i ciclomotori hanno registrato una flessione dell'11,77%. «Il mercato è mosso ancora dalla passione e al suo interno convivono svariati utilizzi e motivazioni d’acquisto, ma è anche la capacità del comparto con la sua filiera di offrire tanto e interpretare i bisogni degli utenti a trainarlo. Questo è un valore grande, perché dietro ci sono storie di eccellenza e innovazione, che generano occupazione, indotto, gettito ed investimenti e di cui è necessario tener conto con più consapevolezza», ha detto il presidente di Ancma, Paolo Magri.

Loading...

Giudizi positivi degli analisti

«Il dato conferma un andamento ancora solido del mercato italiano (best performer in Europa nel 2023), nonostante ricordiamo che dicembre sia un mese stagionalmente poco significativo», sottolineano gli analisti di Equita, che confermano la valutazione "hold" con obiettivo di prezzo di 3,40 euro per azione. Positivo anche il giudizio di Intermonte: «Il mercato delle due ruote in Italia registra un dato positivo anche nel mese di dicembre (+7%) nonostante due giorni lavorativi in meno chiudendo il quarto trimestre e il 2023 rispettivamente a +9% e +16% circa. Il mese di dicembre è un mese a bassa stagionalità (3% del totale annuo), ma il dato è superiore alle nostre stime di volumi per Piaggio per l’area Emea il quale però assume una riduzione nelle scorte presso i concessionari. In ogni caso, un mercato in leggera crescita favorisce tale manovra creando maggiori opportunità per i mesi successivi. L’Italia rappresenta il 12% circa dei volumi di gruppo e il 17% circa in termini di fatturato», si legge in una nota.