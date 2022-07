Piaggio Aero, «decisione sulla vendita prima delle ferie d’agosto»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il ministero della Sviluppo economico potrebbe decidere sul compratore di Piaggio Aerospace prima delle ferie di agosto. Questa, almeno, è l’aspettativa del commissario dell’azienda, Vincenzo Nicastro, che l’ha espressa durante un incontro con i sindacati.



I due soggetti in lizza fino all’ultimo sono la cordata guidata dal fondo svedese Summa equity, di cui fanno parte anche le aziende italiane Phase motion control e AgTech, e il gruppo Greran del magnate indiano Randeep Singh Grewal.

Summa equity in pole position

Ma proprio Summa equity sarebbe in pole position, dopo che, a novembre dell’anno scorso, era arrivata in fondo alla prima gara per la cessione dell’azienda di Villanova d'Albenga (Savona), senza che però la vendita si chiudesse, perché le condizioni poste dagli italosvedesi, erano state giudicate non congrue, sia da parte di Nicastro che dal Governo. Ora, però, c’è una nuova offerta, da parte di Summa, che soddisferebbe i requisiti di prospettive industriali e di prezzo previsti dalla procedura.

«La cosa che abbiamo percepito - afferma Antonio Apa, coordinatore della Uilm Liguria - è che ci troviamo di fronte ad una svolta decisiva. L’auspicio è, infatti, che, prima delle ferie di agosto, il Mise scelga in modo favorevole a chi affidare la Piaggio».

Contratto da 31 milioni per i simulatori

Ai sindacati, prosegue Apa, «è stato comunicato che, nei prossimi giorni, si concluderà il contratto dei simulatori da 31 milioni di euro. Noi ci eravamo battuti perché anche il (drone, ndr) P.1HH potesse essere incluso nella cessione ma questo non è rientrato nella valutazione finale, anche se i futuri acquirenti della Piaggio sono informati sugli impegni che dovranno mantenere acquisendola».