Piaggio Aero, nuovi soggetti in pista dopo il forfait della cordata italoscandinava

Nuovi soggetti interessati

«Con il venir meno di molte delle restrizioni ai viaggi che hanno caratterizzato la prima fase della pandemia», ha proseguito, «abbiamo già raccolto l’interesse di vari altri soggetti, con i quali abbiamo avviato in questi giorni le opportune interlocuzioni». La procedura di vendita dei complessi aziendali dunque riparte, «ma non da zero», ha sottolineato Nicastro: «Il lavoro preparatorio sulla data room è già fatto, mentre fisseremo scadenze molto serrate per le fasi di due diligence e di presentazione delle offerte: formalizzeremo questi aspetti con la pubblicazione di un nuovo annuncio a breve».

Nessun commento di merito, invece, sulla decisione del Governo di dirottare gli investimenti previsti per il sistema a pilotaggio remoto P.1HH su ulteriori velivoli P.180: «La scelta di non finanziare il drone in questa fase non è stata ancora formalizzata - si è limitato a osservare Nicastro - «mentre sul valore industriale del progetto non potrà che esprimersi il futuro proprietario».

Bilancio 2021 positivo

Intanto l’azienda, che oggi occupa circa 900 persone, si appresta a chiudere uno degli esercizi migliori degli ultimi anni: il fatturato per il 2021 è previsto in circa 150 milio ni di euro, con un portafoglio ordini, al netto di quanto già fatturato in corso d’anno, che supera i 500 milioni di euro: un andamento industriale che «mette l’azienda al riparo da qualsiasi criticità di cassa», ha precisato il commissario.

Ulteriori commesse per circa 180 milioni di euro, spiega una nota dell’azienda, «sono in fase di formalizzazione e verranno annunciate a breve. Sono invece 20 gli ordini, relativi al velivolo executive P.180, ricevuti sia da parte di clientela privata che istituzionale».

Il sindacato

I sindacati, da parte loro, puntano sul rilancio dell’azienda. «Con la Piaggio purtroppo si è perso troppo tempo, e la responsabilità - afferma Antonio Apa, segretario generale della Uilm Genova - non è del commissario, che ha fatto un lavoro egregio. Ma di chi pensava di poter comprare la Piaggio con pochi spiccioli e ha posto delle condizioni inaccettabili per l'acquisto. Inoltre il Governo non sta svolgendo un ruolo importante per arrivare a una conclusione a questa vicenda».