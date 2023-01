Piaggio Beverly 300 Hpe (5.855 immatricolazioni)

È il primo italiano in classifica: monta il motore 300 Hpe con trattamenti antiattrito che lo rendono silenzioso, potente ed efficiente. Piaggio dichiara 25,8 cv di potenza con 26 Nm di coppia massima e percorrenze di 30,3 km/litro, nonostante il peso del Beverly: 185 i kg dichiarati in ordine di marcia. Il telaio monoculla in tubi d'acciaio, abbinato al cerchio anteriore da 16”, offre agilità, mantenendo la stabilità che da sempre contraddistingue il Beverly; di qualità la forcella Showa così come i due ammortizzatori regolabili nel precarico su cinque posizioni. La ruota posteriore da 14” ha consentito poi di ricavare un sottosella capiente, in cui entrano due caschi integrali. In autostrada, lo scudo alto e largo ripara le gambe, eliminando l'aria che passa tra manubrio e scudo negli altri modelli. Il Piaggio Beverly 300 Abs è proposto a 5.500 euro, con controllo di trazione di serie.

