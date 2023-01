Piaggio Beverly 400 Hpe (4.485 immatricolazioni)

Fratello maggiore del 300, il Beverly 400 (6.500 euro, 1000 in più del 300) offre più potenza per affrontare autostrade e sorpassi con maggior souplesse. Il monocilindrico di 399 cc eroga 35,4 cv (quasi 10 in più del 300) e spinge forte fin dai primi metri con una ripresa decisa. Ben a punto la ciclistica, caratterizzata da un avantreno preciso con una forcella che assorbe bene le imperfezioni; un po' rigidi, invece, gli ammortizzatori, regolabili nel precarico su cinque posizioni. Nel traffico è abbastanza agile, meno del 300, a causa dei suoi 195 kg in ordine di marcia (12 i litri nel serbatoio), 10 in più del 300. Il telaio monoculla in tubi d'acciaio, abbinato al cerchio anteriore da 16”, offre agilità, mantenendo la stabilità che da sempre contraddistingue il Beverly. La ruota posteriore da 14” ha consentito poi di ricavare un sottosella capiente, in cui entrano due caschi integrali. In autostrada, lo scudo alto e largo ripara le gambe, eliminando l'aria che passa tra manubrio e scudo negli altri modelli, mentre il piccolo parabrezza protegge busto e parte del casco. Di serie è infine l'utile controllo di trazione.



