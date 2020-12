Piaggio Beverly MY2021, più potente e tecnologico Nuovi motori Euro 5 di 300 e 400 cc e ciclistica rinnovata per il best seller di Piaggio, disponibile anche nella versione più sportiva S di Gianluigi Guiotto

Nuovi motori Euro 5 di 300 e 400 cc e ciclistica rinnovata per il best seller di Piaggio, disponibile anche nella versione più sportiva S

2' di lettura

La Casa di Pontedera ha svelato la versione 2021 del Beverly che si rinnova per diventare sempre più un mezzo adatto a un utilizzo a 360 gradi, dal commuting urbano al turismo a medio e lungo raggio. Sul nuovo Piaggio Beverly debuttano due nuove motorizzazioni Euro 5 della famiglia hpe (high performance engine) di 300 e 400 cc (quest'ultimo sostituisce il precedente 350 da cui deriva): entrambi sono monocilindri 4 tempi, 4 valvole, con raffreddamento a liquido e iniezione elettronica. Il 300 hpe cresce di potenza del 23%, rispetto alla precedente versione di pari cilindrata raggiungendo i 25,8 cv a 8mila giri, con una coppia massima aumentata del 15% (26 Nm a 6250 giri); il 400 hpe ha una potenza di 35,4 cv a 7500 giri e una coppia massima di 37,7 Nm a 5500 giri, valori che ne fanno un mezzo adatto anche a lunghi tratti in autostrada. I due Beverly hanno in comune la ciclistica: telaio a doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza e lamiera stampata; nuova forcella Showa con steli da 35 mm di diametro; inedita coppia di ammortizzatori Showa a doppio effetto e molla elicoidale con precarico regolabile su 5 posizioni. La versione 400 hpe adotta pneumatici più larghi sui cerchi con disegno sportivo a sette razze sdoppiate (16” all'anteriore e 14” al posteriore): 120/70 anziché 110/70 all'anteriore e 150/70 anziché 140/70 al posteriore, per una maggior stabilità a velocità sostenute; inoltre, il 400 hpe ha doppio terminale di scarico e cupolino di serie. Dal punto di vista estetico, il frontale è stato totalmente ridisegnato nel segno di una maggior sportività, mentre il posteriore è ora più filante e proteso verso l'alto, con un portatarga posizionato sulla ruota di derivazione motociclistica. Sono a tecnologia led il proiettore anteriore, gli indicatori di direzione e le luci di posizione, piazzate ai lati dello scudo, e il gruppo ottico posteriore. Sul Beverly MY2021 arriva, infine, il sistema keyless per avviare il motore senza inserire la chiave e una nuova strumentazione lcd da 5,5”, adatta al sistema di connettività Piaggio Mia, di serie sulla versione 400 hpe, per collegare lo smartphone.

Loading...