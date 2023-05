Piaggio corre, il primo trimestre chiude con vendite in crescita del 9% e ricavi a +20%

Il settore moto ha archiviato il primo trimestre del 2023 con un fatturato in crescita del 12,7% e risultati record. «Moto Guzzi – sottolinea la società in una nota – ha registrato il migliore primo trimestre di sempre, con volumi in crescita di oltre il 30% e ricavi superiori del 55%, spinti anche dalla nuova Moto Guzzi V100 Mandello».

Nel settore dei veicoli commerciali nel primo trimestre 2023 il Gruppo Piaggio ha venduto 30.200 unità, in aumento del 32,4% con un fatturato netto pari a 108,8 milioni di euro, in crescita del 32,9%. Il mercato indiano, in particolare, ha ripreso forza, registrando un fatturato dei veicoli commerciali in crescita del 54% e volumi in aumento del 36,1%. L'area Emea & Americas nel complesso ha registrato un fatturato in crescita, e un incremento dei volumi del 7,7%.

Innovazione

Piaggio ha accelerato negli ultimi mesi sul fronte dello sviluppo dei veicoli elettrici. Il 29 novembre scorso il Gruppo ha sottoscritto con Foton Motor Group un accordo preliminare per lo sviluppo di una nuova gamma di veicoli elettrici commerciali leggeri a quattro ruote. Mentre il 28 dicembre la Banca Europea degli Investimenti (BEI) e Piaggio hanno firmato un contratto di finanziamento da 60 milioni a sostegno proprio delle attività di Ricerca e Sviluppo in tecnologie applicate ai veicoli elettrici per il periodo 2022-2025.

Piaggio Fast Forward, società del Gruppo con sede a Boston e focalizzata su robotica e mobilità del futuro, ha progettato e sviluppato sensori con una innovativa tecnologia montati a bordo del nuovo scooter a tre ruote Piaggio MP3: grazie all’integrazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (Aras) i nuovi radar svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione di incidenti e nella protezione dei motociclisti.

