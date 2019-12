Piaggio lancia l’Ape elettrica sul mercato indiano Ape E-City è prodotta nello stabilimento del Gruppo Piaggio di Baramati, nello stato del Maharashtra

1' di lettura

Piaggio lancia sul mercato indiano la nuova Ape E-City, la versione full-electric dell'iconico tre-ruote del gruppo di Pontedera. Lo comunica la società in una nota. Ape E-City è prodotta nello stabilimento del Gruppo Piaggio di Baramati, nello stato del Maharashtra. Il lancio è del nuovo modello è avvenuto alla presenza del ministro indiano dei Trasporti su strada, Nitin Gadkari: il governo di New Dehli ha avviato da mesi una politica di sostegno alla mobilità elettrica, in particolare a 2 e 3 ruote, attraverso il programma Fame (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles). Il mercato dei veicoli elettrici nel paese (in base alle statistiche P&S Intelligence P.L. citate nella nota Piaggio) vale circa 71 milioni di dollari ma si stima possa superare i 700 milioni di dollari nel 2025.

Al 30 settembre 2019 il gruppo Piaggio in India ha venduto 142.500 veicoli commerciali, con un fatturato in crescita del 5,6%. La consociata PVPL, guidata dal ceo Diego Graffi, si è attestata su una quota complessiva del mercato indiano dei 3 ruote del 23,8% confermando inoltre la leadership nel segmento del trasporto merci (cargo) con una quota di mercato del 42,9 per cento.