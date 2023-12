Piaggio in luce con le vendite e all'upgrade del valore marchio Vespa a 1 miliardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Inizio di settimana brillante per Piaggio che beneficia del buon andamento del mercato delle due ruote in Italia (+2% a novembre) e Spagna (+4%). Il titolo, partito subito con la marcia giusta, è arrivato a scambiare a 2,78 euro per azione. Stando ai numeri diffusi da Ancma, in Italia in novembre sono state immatricolate 16.800 unità (+2% nel mese e +16% finora nel 2023), mentre in Spagna, stando ai dati Anesdor, le immatricolazioni sono state 16.900 (+4% su mese e +13% il progressivo annuo). Complessivamente, Italia e Spagna sono cresciute del 3% su mese e del 15% finora nel 2023.

«Nonostante una base di paragone sfidante generata dall’inizio del miglioramento delle condizioni di supply chain, i mercati due ruote italiano e spagnolo hanno fatto registrare una leggera crescita nel mese di novembre. Il dato è superiore alle nostre stime di volumi per Piaggio per l’area Emea il quale però assume una riduzione nelle scorte presso i concessionari. In ogni caso, un mercato in leggera crescita favorisce tale manovra creando maggiori opportunità per i mesi successivi», sottolineano gli analisti di Intermonte. In generale, quindi, il mercato italiano rimane in crescita anche a novembre nonostante una base di confronto particolarmente sfidante soprattutto per gli scooter (+43% anno su anno a novembre 2022 anche per effetto della normalizzazione dell’offerta asiatica dopo le difficoltà della prima parte dell’anno).

Loading...

«Novembre è un mese poco rilevante ma i dati sono supportive. Il mercato italiano e spagnolo si confermano tra i migliori d’Europa», aggiungono gli esperti di Equita, ricordando che il mercato delle due ruote italiano pesa per circa il 10% sul fatturato di Piaggio e che novembre vale circa il 6% delle vendite annuali. Tra i marchi trainanti del gruppo restaVespa che, secondo lo studio commissionato da Piaggio alla global brand consultancy Interbrand, ha visto il proprio valore superare il miliardo di euro. Più esattamente, il brand Vespa vale 1,079 miliardi: «Il termine "iconico" è spesso abusato, ma non c'è davvero altro modo per definire questo brand. Vespa è un brand storico ma in continua evoluzione, è profondamente italiano e amato a livello globale, ed è premium e allo stesso tempo inclusivo», ha detto Manfredi Ricca, global chief strategy officer di Interbrand, sottolineando che «il nostro lavoro di valutazione non solo mette in numeri il successo di questo brand desiderato e richiesto, ma mostra anche che Vespa può incarnare valori come libertà e gioia di vivere, conquistando nuove arene oltre i confini della mobilità. La portata e il successo delle collaborazioni lo dimostrano».