Piaggio One

Sarà uno dei protagonisti dell’Eicma il nuovo Piaggio 1 (One) destinato a chi si deve muovere in città: il nuovo scooter elettrico della casa di Pontedera, già disponibile in tutti i concessionari del marchio, è proposto anche nella versione “Active” che si differenzia da quelle “normale” per autonomia e velocità massima. Nel dettaglio Piaggio 1 raggiunge i 45 km/h e nella modalità “Eco” e garantisce una percorrenza di 55 km che scendono a 48 se si utilizza la modalità “Sport”. Piaggio 1 Active arriva a una velocità massima di 60 Km/h e l’autonomia è di 85 e 66 km in base alle due modalità sopra descritte. Questo grazie alle differenti batterie che alimentano le due versioni: Piaggio 1 ne monta una da 1,4 kWh, mentre la Piaggio 1 Active una da 2,3 kWh. Entrambe garantiscono almeno 800 cicli di ricarica completa, e al superamento di questo limite rimane comunque una capacitò del 70% che non inficia sull’utilizzo dell’e-scooter. Per una ricarica completa Piaggio segnala che servono circa 6 ore utilizzano una normale presa elettrica a 220 V.



