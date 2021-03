Piaggio resta in utile, vendite in calo del 13,6% L’anno del Covid si chiude con ricavi per 1,31 miliardi (-13,6%) e un risultato netto positivo per 31,3 milioni - Bene il secondo semestre, ma rimangono le incertezze sul 2021 di Matteo Meneghello

(IMAGOECONOMICA)

L’anno del Covid si chiude con ricavi per 1,31 miliardi (-13,6%) e un risultato netto positivo per 31,3 milioni - Bene il secondo semestre, ma rimangono le incertezze sul 2021

Un secondo semestre in leggera ripresa non basta a riportare in equilibrio i conti di Piaggio che nell’anno del Covid chiude con un Ebitda a 186,1 milioni (227,8 milioni l’anno prima), un utile netto in calo del 32,9% a 31,3 milioni e ricavi consolidati in frenata del 13,6% a 1,31 miliardi. La seconda parte dell’anno, però, offre indicazioni confortanti, con un +1,3% per i ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e un utile netto in aumento dell’82,3 per cento. «Il Gruppo Piaggio ...