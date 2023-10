Piaggio, utile record e leadership consolidata nel mercato degli scooter

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ricavi stabili per 1,62 miliardi e utile netto a 85,7 milioni, il risultato più alto di sempre per il periodo e in crescita del 20,9% rispetto ai 70,9 milioni di un anno fa. Sono i numeri del bilancio per il terzo trimestre di Piaggio, approvato dal cda riunitosi sotto la presidenza di Matteo Colaninno. Record di periodo anche per quanto riguarda l’Ebitda che è salito del 13,8% a 269,3 milioni mentre il margine lordo è cresciuto del 9,3% a 468,8 milioni di euro con un’incidenza sul fatturato pari al 28,8% (26,4% al 30 settembre 2022).

Nel terzo trimestre, la società di Pontedera ha messo a bilancio investimenti per 103,7 milioni di euro contro i 101,4 milioni nei primi nove mesi del 2022. L’indebitamento finanziario netto a fine settembre 2023 è risultato pari a -389,2 milioni di euro contro i -368,2 milioni di euro al 31 dicembre 2022. Il patrimonio netto del Gruppo al 30 settembre 2023 ammonta a 417,9 milioni di euro da 417,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022.

Le parole del ceo

«Nonostante lo scenario macroeconomico globale sia ogni trimestre più complesso - afferma in un comunicato il ceo Michele Colaninno - la corretta strategia di internazionalizzazione del Gruppo Piaggio permette di controbilanciare i rallentamenti temporanei di alcuni mercati cogliendo il favore di quelli più reattivi. Il miglioramento della percezione dei clienti per i nostri marchi e i nostri prodotti nel mondo ha consentito di raggiungere marginalità molto interessanti (che dovremo consolidare negli anni a venire) e, al contempo, un utile netto di 85,7 milioni di euro, il più alto di sempre nel periodo di riferimento. Le nuove tecnologie, il design e la produttività sono la base dello sviluppo globale del presente e, soprattutto, del futuro. Il Gruppo sta consolidando e implementando gli investimenti previsti nel settore della mobilità green e sulle tematiche ESG secondo i piani prefissati».

I veicoli venduti

Al 30 settembre 2023, il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 454.400 veicoli contro i 490.400 al 30 settembre 2022. Per quanto riguarda le due ruote, il gruppo ha venduto nel mondo 364.900 veicoli (-11% rispetto ai 410.000 veicoli di un anno fa) per un fatturato netto pari a 1,29 miliardi di euro, in calo del 3,4% rispetto agli 1,33 miliardi al 30 settembre 2022. Il dato include anche ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato pari a 123,9 milioni di euro (+5,7% rispetto a 117,2 milioni al 30 settembre 2022). Il fatturato generato dai veicoli a due ruote è cresciuto del 5,1% nell’area Emea & Americas, con particolare evidenza delle performance molto positive del mercato italiano (+13,2%), seguito da quello americano (+5,4%). In contrazione sono risultate invece le vendite in India e Asia Pacific. Nel mercato europeo Piaggio ha conseguito nei primi nove mesi del 2023 una quota del 23,1% negli scooter confermando la leadership nel segmento. Nel mercato nordamericano degli scooter si è attestato a una quota del 29,5%. Nel settore dei veicoli commerciali nei primi nove mesi del 2023 il gruppo ha venduto 89.500 unità, in aumento dell’11,4% rispetto a un anno fa per un fatturato netto pari a 332,7 milioni di euro (+15,5%). A livello geografico, il mercato indiano ha confermato la ripresa in atto, registrando un fatturato dei veicoli commerciali in crescita del 25,6% e volumi in aumento del 14,2%.