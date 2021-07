Terza posizione tra le moto e gli scooter più rubati troviamo l'iconica Piaggio Vespa, con 1844 veicoli sottratti. Per quanto riguarda la possibilità di risalire in sella dopo il furto, Le probabilità di recupero mediamente si riducono drasticamente nei territori in cui avviene il maggior numero di furti a ulteriore conferma della professionalizzazione del fenomeno, non più in mano a bande criminali improvvisate, ma inserito all'interno di reti ben organizzate che operano con tempestività, alimentando un mercato internazionale di mezzi e pezzi di ricambio e rendendo più difficile l'attività di contrasto delle Forze dell'Ordine.



