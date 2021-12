Piana del Sele, piena adesione al disciplinare della rucola Igp

«Nel triennio 2022-2025 – spiega Antonio Salvatore, presidente di Op Oasi – si prevedono investimenti tra 2 e 3 milioni per adeguare la capacità produttiva dello stabilimento di Battipaglia alla maggiore richiesta del mercato». Macchine più performanti e sostenibili che richiederanno figure professionali in grado di governare processi complessi, quali ingegneri e ingegneri chimici.

«Puntiamo su innovazione e qualità con start-up (come Evja che realizza modelli predittivi mediante sistemi di Intelligenza artificiale), università ed enti di ricerca – sottolinea Francesco Punzi, dell'azienda omonima, 150 ettari, terza generazione di produttori e testimonial di innovazione al corso in Agrobusiness della Bocconi -. Gli investimenti realizzati, dal monitoraggio continuo delle colture, alle otto raccoglitrici elettriche ad altri progetti innovativi, vanno verso un'economia circolare che garantisce velocità, sicurezza e freschezza del prodotto». E per la tracciabilità della rucola Igp della Piana del Sele il Consorzio si è affidato a una start-up cilentana. «Un certificato digitale – spiega Giorgio Ciardella, Cto di Farzati Tech - garantirà l’accesso, tramite un QR-Code, a una etichetta parlante con caratteristiche e valori per ogni lotto di rucola prodotto».