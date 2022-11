Piancavallo, il piacere dello sci alp e dello sci nordico anche sotto le stelle

A circa 14 km da Aviano, situata in una grande conca soleggiata ai piedi del massiccio del Monte Cavallo, propaggine meridionale delle Prealpi Carniche, Piancavallo è una piccola stazione sciistica con 25 km di piste per lo sci alpino completamente coperte da innevamento programmato e adatte a qualsiasi tipologia di sciatore. I pregi della località sono però anche e soprattutto altri, sempre e comunque attinenti alla neve. Le piste per lo sci da fondo che si snodano in uno splendido faggeto e la possibilità di fare attività in notturna su un anello illuminato di 1,5 km. Per gli appassionati di sci alpinismo, invece, dal paese partono tre itinerari, di cui di modesto impegno (Forcella di Giais e Col Spizzat) e uno medio che conduce a Col Cornier mentre per chi sale in quota con ciaspole e racchette il regalo è il panorama che in direzione Sud spazia fino alla laguna veneta e al Mar Adriatico.

24/26 26/26 Menu