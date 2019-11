Piani incrociati tra governi e banche centrali

Ovviamente tutto ciò avrebbe implicazioni maggiori per un Paese ad alto debito come il nostro.

L’Italia sta già beneficiando del taglio dei tassi della Bce e precedentemente della sua aspettativa. Da fine agosto, il Btp a dieci anni paga interessi inferiori all’1 per cento. La stessa Nota di aggiornamento al Def presentata dal governo indica che «l’incidenza della spesa per interessi passivi sul Pil scendera dal 3,2% del 2020 al 3,1% del 2021, per attestarsi al 2,9% nel 2022». Si tratta complessivamente di un risparmio cumulato di diversi miliardi di euro rispetto a quanto previsto dai precedenti documenti di politica economica: numeri importanti, ma che non modificano radicalmente il quadro di finanza pubblica.

Ci si deve pertanto chiedere se l’emergere di un nuovo paradigma sul debito permetterebbe negli anni a venire ai governi italiani politiche significativamente più espansive a stimolo dell’economia. La politica economica è infatti anche il risultato del quadro complessivo in cui si muove. Ci si può domandare se in certi periodi emergano spazi che precedentemente non erano disponibili. Non facilita una risposta positiva il quadro europeo, dove i livelli di indebitamento e debito sono fissati da norme e testi legali.

Tuttavia la parola finale spetterà ai mercati: un materiale restringimento degli spread dei titoli italiani sarebbe buon viatico per ottenere spazi di bilancio ulteriori. I mercati, com’è noto, guarderanno non solo ai livelli del debito, ma soprattutto alla composizione della spesa e alla capacità di riforma dei settori fondamentali per competitività e crescita. Ancora una volta, si tratterà di dimostrare il continuum tra politica monetaria, di bilancio e riforme strutturali. Come dimostra il recente rapporto di S&P il giudizio sull’Italia è ancora sospeso.