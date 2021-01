Pianificazione è l’arte di capire quali errori conservare

Nel database di lavoro vengono conservate le informazioni immediatamente rilevanti per la decisione che stiamo elaborando; informazioni che abbiamo appositamente recuperato nella nostra memoria o, più frequentemente, che abbiamo derivato dalla situazione contestuale nella quale ci troviamo.

Le operazioni mentali riguardano, invece, la selezione delle informazioni più rilevanti, la definizione degli obiettivi da raggiungere, la valutazione di percorsi alternativi per il raggiungimento di quegli stessi obiettivi e la identificazione del percorso ottimale.

Infine, le conoscenze apprese contribuiscono ad ognuna delle altre fasi, rendendo disponibili schemi di ragionamento e ricordi nei quali emergono nessi causali tra azioni e conseguenze, già esplorati nel passato, con tutto il carico emotivo legato agli esiti positivi o negativi di quelle passate decisioni.

Per capire in che modo il processo di pianificazione può fallire, allora, dovremmo predisporci ad esplorare le vulnerabilità connesse a ciascuno di questi tre elementi. La memoria di lavoro, per esempio, difficilmente sarà in grado di utilizzare tutte le variabili che teoricamente sarebbe necessario prendere in considerazione in una decisione ottimale. Tendenzialmente utilizzerà quelle che si sono rivelate più utili nel passato, rendendoci in questo modo meno capaci di affrontare efficacemente le novità, e quelle, in particolare, che hanno portato a decisioni di successo piuttosto che a fallimenti, rendendo più complicato, in questo modo, attivare contromisure appropriate.

Per quanto riguarda le operazioni mentali, anche queste saranno fortemente influenzate da ciò che è accaduto nel passato. Questo ci renderà meno capaci di affrontare eventi casuali, proprio perché arriveranno inattesi rispetto alle esperienze passate e non saremo stati in grado di pianificare le operazioni necessarie per fronteggiare l’imprevisto. Nelle nostre operazioni, poi, saremo più inclini a dare maggior peso a quelle informazioni ed eventi che si sono fissate saldamente nella nostra memoria a causa della loro forte connotazione emotiva.