Piano da 280 miliardi in cinque anni per riscrivere il futuro del paese

Gli investimenti materiali vanno riferiti a strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, dissesto idrogeologico e riconversione ambientale. Questo per fare dell’Italia la vera piattaforma naturale al centro del mediterraneo, cerniera dei movimenti di merci e di uomini da Asia e Africa verso il centro e il nord dell’Europa. Quelli immateriali devono riguardare la rete 5G, Italy Wifi, ricerca e innovazione tecnologica e industria 5.0.

Le riforme “verticali” devono indicare con chiarezza precisi obiettivi: sanità (più medici, più infermieri, più presidi territoriali con tutti i medici di base messi in rete e meno ruberie negli acquisti e nelle forniture); giustizia civile e penale (riforma del Csm e separazione delle carriere); pubblica amministrazione (autocertificazioni e silenzio-assenso in tempi brevi ed automatici); scuola (messa a norma di tutti gli edifici scolastici, assunzioni e carriere per meriti verificabili per concorse, borse di studio per i meno abbienti per scuola media e scuola secondaria; università (borse di studio per i meno abbienti e costituzione di 10 centri di alta formazione messi a rete in tutto il territorio sullo schema Scuola Normale di Pisa).

Ciascuna linea di investimento e di riforma va articolata in cinque anni con specifica assegnazione di risorse e di tempi di realizzazione. Tutte queste riforme sarebbero finanziabili con i fondi europei, senza alcun ricorso al mercato.

Il Centro Studi Economia Reale ha ipotizzato uno schema di assegnazione di risorse (vedi grafico). Questo potrebbe e dovrebbe essere un concreto punto di partenza del confronto politico sul “come e dove” usare i fondi disponibili. Sulla base di questo schema si sono stimati gli effetti macroeconomici che si produrrebbero sull’economia italiana.

Dopo il -12% di Pil quest’anno, avremmo un rimbalzo al 7% nel 2021 e una ripresa strutturale della crescita oltre il 3% negli anni successivi. L’occupazione crescerebbe e la disoccupazione sarebbe in forte riduzione, con conti pubblici in ordine e debito sostenibile. Nei fatti tutto dipende da noi. Un rapido e buon uso delle risorse renderebbe infatti inutile e inapplicabile qualunque “condizionalità”, presente (che non c’è) o futura e futuribile che sia.