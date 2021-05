Piano Ama contro l’export di rifiuti: «Al via investimenti da 340 milioni»

La società passerà al 2024 dal 15% al 75% di impianti di proprietà. L’obiettivo è «scalare la catena del valore delle materie prime seconde, non più solo selezionarle per poi cederle», dice Zaghis. In altre parole, l’Ama vuole fatturare (e ridurre i costi per i cittadini) con la vendita di carta, plastica e altri materiali riciclati.

Gli impianti del futuro

Il piano industriale dice che l’Ama avrà due impianti (già autorizzati Via e Aia) per trattare ciascuno 60mila tonnellate l’anno di rifiuti organici, raddoppiabili. Poi due impianti per selezionare la carta affiancati da due per il multimateriale, cioè soprattutto plastica e anche vetro e metalli, per 300mila tonnellate. Inoltre un nuovo impianto Tmb da 540mila tonnellate l’anno e un impianto “end of waste” per riciclare pannolini, assorbenti e teli ospedalieri per 20mila tonnellate l’anno, ispirato alla tecnologia Fater Smart-Contarina sperimentata a Spresiano (Treviso).

Basta export di rifiuti

Ciò che avanzerà dopo la selezione rimarrà nel Lazio. «Non manderemo più rifiuti in Veneto, in Romagna e nelle altre parti d’Italia», s’impegna l’amministratore. Inoltre il progetto tende a ridurre le emissioni per raggiungere la neutralità climatica al 2050. Ai 7.200 dipendenti si aggiunge un turnover di 900 nuovi addetti.

«Stiamo lavorando per allineare i nostri progetti con il Pnrr: parteciperemo alle gare per avere i finanziamenti», dice Zaghis. In alternativa, l’Ama farà ricorso a fondi di investimento sull’economia circolare. «È stata una traversata nel deserto durata un anno e mezzo che ho affrontato con lo stesso spirito con cui 20 anni fa avevo affrontato il risanamento delle Fs», chiosa l’amministratore della municipalizzata della Capitale.