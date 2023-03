Piano anti-obesità del governo: lo sport potrà essere prescritto dal medico

Piano nazionale delle malattie croniche

«Se non affrontiamo l’obesità, la spesa medica per il trattamento delle malattie che ne derivano finirà per condizionare le generazioni future con importanti conseguenze negative sul sistema sanitario e sulla nostra società tutta», avverte Andrea Lenzi, presidente Open Italy e presidente del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (Cnbbsv) della presidenza del Consiglio dei ministri. «È giunto il momento di mettere in atto soluzioni di politica sanitaria e di governance clinica che siano in grado di dare risposte concrete alle persone con obesità e soprattutto che coinvolgano e siano disponibili per l’intera popolazione, partendo - ricorda Lenzi - dalla inclusione dell’obesità nel Piano nazionale delle malattie croniche (Pnc), a cui stiamo lavorando nella Cabina di regia del Pnc al ministero della Salute, al fine di aumentare il supporto e anche per diminuire le disuguaglianze di accesso alle cure sul territorio».

Medici di famiglia in linea, trattamento fondamentale

La proposta trova consenso tra i medici di famiglia. «È un’iniziativa lodevole quella del ministro ma noi lo facciamo da 20 anni - spiega Claudio Cricelli presidente della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) -, abbiamo già fatto addirittura il ricettario per la prescrizione dell’attività fisica secondo dei criteri che vanno in base all’età, al sesso, alle patologie». Il problema è «che queste cose le fa la società scientifica e naturalmente vengono considerate iniziative d’elite ma l’attività fisica per noi è un trattamento preventivo e terapeutico fondamentale. Il movimento fisico addirittura probabilmente impatta su patologie cardiovascolari, diabete e metaboliche forse più anche dell’alimentazione».

Pediatri: nostro impegno promozione di corretti stili di vita

Anche la Federazione italiana medici pediatri (Fimp) plaude alle dichiarazioni del ministro Schillaci sull’importanza della prevenzione intesa come corretta e sana alimentazione e contrasto alla sedentarietà. «Noi pediatri siamo quotidianamente impegnati nell’educazione sanitaria delle famiglie affinché i nostri ragazzi possano crescere sani. La promozione e il sostegno all’adozione di corrette abitudini, fin da piccolissimi, è parte integrante del Dna della nostra Professione», spiega il presidente Antonio D’Avino. «Attraverso i cosiddetti “Bilanci di Salute” i pediatri di famiglia realizzano periodicamente visite programmate che coinvolgono i bambini dalla nascita fino all’adolescenza. Il pediatra di famiglia, insieme ai genitori, valuta lo sviluppo e la salute complessiva dei più piccoli, ma anche lo stile di vita, inteso come alimentazione e attività fisica e/o sportiva. Non possiamo che esprimere al ministro della Salute la piena disponibilità e supporto dei pediatri di famiglia per un confronto operativo al fine di rafforzare le strategie per promuovere la prevenzione in età pediatrica e adolescenziale».