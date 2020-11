Piano Biden: azioni mirate, non lockdown nazionali. Ma il virus infuria negli stati costretti a chiusure d’emergenza

Soccorsi economici oltre che sanitari

Biden, anche senza lockdown nazionali, intende insistere in ogni caso per un nuovo e rapido pacchetto di aiuti economici d'emergenza, prima della sua stessa inaugurazione. Rimane da vedere se il Congresso uscente, in carica fino a fine anno, sarà in grado di concordarlo e vararlo a tempi brevi. Alcuni analisti immaginano che potrebbe essere in gioco un compromesso iniziale da forse mille miliardi di dollari. Biden ha rilanciato in queste ore anche il suo complessivo piano di risanamento economico americano, Build Back Better, che prevede duemila miliardi in infrastrutture e energia pulita. Ha programmato un discorso programmato dal suo quartier generale in Delaware assieme alla vice-presidente eletta Kamala Harris.

Leggi anche

Record di infezioni e nuove restrizioni

Il dibattito e i preparativi di salute pubblica hanno luogo mentre la crisi da Covid-19 peggiora ovunque nel Paese e non attende l’avvento dei vaccini. In una settimana i casi negli Stati Uniti sono aumentati di un milione, una escalation record, superando la soglia degli 11 milioni. In 45 stati su 50 continuano a salire settimana dopo settimana. Quasi 70mila malati sono ricoverati in ospedale, a sua volta un massimo da inizio pandemia, con centri medici soprattutto nel Midwest, centro e sud del Paese che cominciano a essere ai limiti della capacità. In North Dakota medici e infermieri infetti purchè asintomatici sono stati autorizzati a lavorare nei reparti Covid per grave carenza di personale. Il timore è che, anche con tassi di mortalità oggi inferiori rispetto a primavera, la marcia del virus possa provocare ancora almeno 200mila vittime entro aprile senza seri provvedimenti di precauzione: la previsione è dello stesso epidemiolgo Fauci. Misure anche severe per cercare di contenere il virus, compresi lockdown, si stanno così diffondendo a macchia d'olio anche senza alcun coordinamento dalla Casa Bianca.

Crisi da Chicago allo Utah

Chicago ha raccomandato ai cittadini di rimanere in casa. Philadelphia ha in programma nuove restrizioni sugli spostamenti per le prossime ore. In Michigan è arrivato un ordine di chiusura delle scuole e università con lezioni in remoto per almeno tre settimane e nuovi limiti a business e attività di socializzazione. Lo stato di Washington ha varato restrizioni che riguardano anche i servizi religiosi. Il New Mexico ha fermato servizi di persona per tutti i business non essenziali, dando corpo a un parziale lockdown, per due settimane. L'Oregon ha imposto un vero e proprio lockdown per due settimane a partire da mercoledì, definendo la crisi come una questione di “vita e morte”. Il Maryland ha ridotto la presenza nei ristoranti e bar e New York ne ha limitato le ore, con chiusure alle 10 di sera. Le scuole a New York City rimangono sull'orlo di chiusure. Lo Utah ha dichiarato uno stato d'emergenza. Il Minnesota coprifuochi per il settore della ristorazione.