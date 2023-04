Piano Biden: entro il 2032 il 67% dei veicoli venduti dovrà essere elettrico

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’amministrazione Biden ha proposto nuovi severi limiti di inquinamento automobilistico secondo cui fino a due terzi (67%) dei nuovi veicoli venduti negli Stati Uniti dovranno essere elettrici entro il 2032, un aumento di quasi dieci volte rispetto alle attuali vendite. Se finalizzate il prossimo anno come previsto, tali regole sarebbero le restrizioni sulle emissioni più aggressive per l’industria automobilistica nella storia degli Stati Uniti e consentirebbero a Joe Biden di rispettare i suoi impegni sul clima.

Regole tra le più severe al mondo

Gli standard delineati mercoledì mattina dall’Environmental Protection Agency sono sulla buona strada per essere tra i più severi al mondo, e spingerebbero le vendite di veicoli elettrici ben oltre anche le più rosee previsioni. Ali Zaidi, consigliere nazionale per il clima della Casa Bianca, ha affermato che gli standard proposti sono rafforzati da un aumento della spesa del governo federale per stazioni di ricarica e dagli incentivi fiscali per i veicoli elettrici, nonché dai piani delle case automobilistiche di vendere più modelli a emissioni zero.

Le incognite

Tuttavia, restano incognite sulla effettiva capacità delle case automobilistiche di soddisfare i limiti sull’anidride carbonica e sull’inquinamento da smog. L’Alliance for Automotive Innovation ha avvertito che i fattori al di fuori del controllo diretto del settore, tra cui la costruzione di reti elettriche statunitensi, stazioni di ricarica e produzione di batterie, giocheranno un ruolo enorme nel dettare il ritmo della penetrazione dei veicoli elettrici. «Il piano per le emissioni proposto dall’EPA è aggressivo sotto ogni punto di vista», ha affermato John Bozzella, capo dell’alleanza. “Molto deve andare per il verso giusto affinché questo enorme – e senza precedenti – cambiamento nel nostro mercato automobilistico e nella nostra base industriale abbia successo».