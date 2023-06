Piano Borghi, è tempo di aprirsi al dialogo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 15 e il 16 giugno, il borgo di Trevinano (VT) ha ospitato una due giorni di confronto tra le amministrazioni comunali e le realtà imprenditoriali impegnate su tutto il territorio italiano ad attuare i 21 progetti pilota dell'Investimento PNRR “Attrattività dei Borghi”. Organizzato dal Comune di Acquapendente, in collaborazione con la società di consulenza PTS s.p.a. e l' Associazione Civita nell'ambito del progetto Trevinano RI-WIND, l'evento rappresenta uno stimolo per tutti i Comuni selezionati dal bando affinché la vittoria si trasformi in un'azione generativa per tutto il territorio, in cui i privati e i comuni limitrofi contribuiscono al progetto e al percorso di riattivazione delle aree fragili del nostro Paese.



Le polemiche sul Piano Borghi



Se nelle intenzioni il Piano Nazionale Borghi, finanziato dal PNRR con un investimento di 1,02 miliardo di euro e volto a stimolare la rigenerazione a base culturale dei comuni con meno di 5000 abitanti, rappresenta un'iniziativa di grande rilevanza nelle politiche culturali nazionali, le modalità di valutazione prima e di attuazione poi continuano a far suscitare molte perplessità tra gli addetti ai lavori. C'è chi l'ha chiamato lotteria borghi, chi addirittura scontro tra le città morenti, come l'ha definito il «The Guardian» in un articolo del febbraio scorso. Quello che si contesta è l'idea che un borgo diventi attrattivo per decreto ministeriale o grazie a una pioggia di milioni di euro che si è obbligati a spendere nel giro di pochissimo tempo. Insomma, l'idea che il gioco della libera concorrenza tra città abbandonate, oggetto della speculazione creativa di progettisti, possa produrre il migliore dei mondi possibili appare un pochino fantasiosa. A queste si aggiungono le polemiche sollevate dai sindaci e dai Comuni non beneficiari del finanziamento, ma anche delle comunità montane, di Italia Nostra, del Touring Club e dell'Unione delle pro loco che sin da subito hanno chiesto una maggiore distribuzione dei fondi sul territorio.

Lo stato dell'arte

Secondo i dati pubblicati lo scorso marzo dal Ministero, per le due linee d'azione, in totale saranno finanziati 315 borghi. La linea A, con un fondo di 420 milioni di euro, sosterrà 21 progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di altrettanti borghi a rischio abbandono o abbandonati, uno per ciascuna Regione e Provincia autonoma. Mentre per la Linea B sono stati selezionati 294 borghi, su 1791 domande ricevute, a cui è destinato un fondo di 380 milioni di euro. Su questa linea è attualmente aperto il secondo avviso pubblico, dal valore di 200 milioni di euro, e volto a sostenere con incentivi con contributi a fondo perduto fino al 90% progetti imprenditoriali per il recupero del tessuto economico - produttivo degli stessi comuni finanziati. Il finanziamento a fondo perduto è rivolto alle micro, piccole e medie imprese, che dovranno investire almeno il 50% del budget richiesto in misure in grado di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei comuni risultati beneficiari, nel rispetto dei target e dei milestone intermedi indicati da PNRR, si prevede l'avvio degli interventi di rigenerazione entro il 30 settembre 2023 e la loro conclusione entro il termine perentorio del 30 giugno 2026. Secondo i dati riportati dall'ultima relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR, ad oggi, tutti i Comuni assegnatari hanno sottoscritto il disciplinare d'obblighi con il Servizio VIII del Segretariato generale del Ministero (Struttura attuatrice dell'investimento), registrando presso la Corte dei Conti di tutti i relativi decreti di approvazione. Inoltre, si sta inoltre procedendo all'erogazione dell'anticipazione delle risorse finanziarie per i Comuni che fino ad ora ne hanno fatto richiesta: 18 Comuni della Linea A e 162 Comuni della Linea B.

Fin qui tutto bene insomma, ma quando si passa dal piano teorico a quello operativo, molti comuni si trovano in enormi difficoltà a causa dei loro stessi uffici che, in mancanza di strumenti e risorse, rallentano e bloccano l'avvio dei lavori. Ma questa non sembra essere una novità tanto che la terza Relazione Semestrale sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in bozza alla Cabina di Regia dal 31 maggio, dedica un intero capito al ruolo che i sindaci hanno finora svolto e alle difficoltà, soprattutto amministrative, che stanno riscontrando. Proprio nel dossier approvato dalla task force dei tecnici PNRR della Commissioni Europea, che il 16 giugno hanno concluso la loro missione periodica di controllo a Roma, si riporta l'esempio del Bando Borghi dove i piccolissimi Comuni italiani, beneficiari di finanziamenti imponenti, sono stati completamente abbandonati da Ministeri e Regioni i quali non hanno fornito né direttive né sostegno nella gestione di progetti così complessi e che dovrebbero avere un impatto su tutto il sistema regionale. Ma nonostante ciò, ha sottolineato Andrea Decaro presidente di ANCI, i “Comuni italiani hanno risposto ai bandi pubblicati entro i termini stabiliti, anzi hanno presentato progetti per una cifra doppia rispetto a quella disponibile per un valore complessivo delle domande inviate di 80 miliardi di euro, contro i effettivamente 40 assegnati” . Sempre secondo la Relazione, i Comuni oggi si trovano a gestire il 68% delle risorse del PNRR, per un valore complessivo di circa 130 miliardi di euro.