Gas, la Germania apre al price cap. Piano per sganciare il prezzo dall’energia elettrica

L’apertura della Germania

Berlino chiede di agire in fretta, spingendo soprattutto per una riforma del mercato dell’energia, ma avrebbe aperto anche sul price cap. E gira voce con insistenza nelle capitali di una lettera inviata dal ministro dell’Economia tedesco ai ministeri dell’ambiente dei paesi Ue nella quale si farebbe riferimento a queste iniziative.

Una conferma in questo senso arriva da fonti del governo italiano. Da Berlino arriva dunque un segnale di apertura sul price cap Ue sul gas e la possibilità di sganciare dal gas il costo dell’energia elettrica. La “buona notizia”, spiegano fonti di Governo, arriva a palazzo Chigi mentre Roberto Cingolani, Daniele Franco e Roberto Garofoli stanno facendo il punto per intervenire sul prezzo delle bollette in favore di famiglie e imprese. Un messaggio del ministro dell’ambiente tedesco, Robert Habeck, poi corroborato dalle dichiarazioni del presidente Olaf Scholz a Praga apre al dialogo sulle due questioni da mesi portate avanti in prima istanza da Mario Draghi «in modo - le parole del cancelliere - da non dover più sopportare i prezzi elevati che stiamo vedendo attualmente». Nel Governo si predica cautela, ma si guarda ai fatti: «Oggi il prezzo del gas scende, non è un caso. È l’Europa che deve intervenire ed è molto plausibile che il prezzo scenda perché ci si aspetta un intervento europeo».



La Germania intanto ha raggiunto l’85% di stoccaggio. La premier francese Elisabeth Borne ha avvertito a prepararsi «al razionamento dell’elettricità alle imprese». In giornata comunque è stata ancora una volta la presidente della Commissione Ursula von der Leyen a dettare il passo, e dal Forum di Bled ha lanciato un nuovo allarme sulla «potenziale interruzione totale del gas russo».

Una volta che la Commissione avrà formalizzato la sua proposta, chiarendo soprattutto quali siano le misure possibili e se ci siano ostacoli di natura legale ad alcune ipotesi, la parola passerà come detto al confronto tra cancellerie, per una sintesi nella riunione a livello di ambasciatori (Coreper) in agenda il 7 settembre, in vista del Consiglio energia del 9.

La battaglia italiana

Quella del price cap è una richiesta portata avanti ormai da mesi da diversi Stati Ue, Italia in testa, con il presidente del consiglio Mario Draghi pronto a discuterne anche a livello di G7. In aprile tra i 27 si è concretizzato un tetto solo in Spagna e Portogallo, poco interconnessi e molto forti sulle rinnovabili. A fine maggio dal Consiglio è stato fatto alla Commissione un «invito ad esplorare» come frenare i prezzi, cui è seguito a giugno un nuovo più forte «invito» a perseguire negli sforzi per assicurare forniture energetiche «a prezzi accessibili».