Piano Fincantieri: rifocalizzazione sul core business e spinta su militare e offshore

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Rifocalizzazione sul core business (cantieristica navale) con l’obiettivo di consolidare le proprie competenze distintive per la nave digitale e a zero emissioni. Ulteriore rafforzamento dei cantieri italiani ed esteri, il cui cambio di passo sarà garantito da una forte spinta su digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi in modo da aumentare la produttività. E ancora, massima attenzione al governo dei costi e alla disciplina finanziaria per consentire al gruppo di recuperare marginalità...