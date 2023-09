Piano del Governo per promuovere il rilancio degli istituti agrari

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Gli istituti agrari intercettano appena l’1,5% dei nuovi iscritti ogni anno, eppure gli studenti che escono da queste scuole hanno un tasso di occupazione tra i più alti dell’intera filiera tecnico-professionale, pari a oltre l’80%. Chi si laurea in una facoltà di agraria ha il 300% in più di possibilità di trovare lavoro, tre offerte durante il corso di studio.

Per questo, e anche per contrastare mismatch e abbandoni scolastici, il governo Meloni, e in particolare il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, è pronto a rilanciare questi istituti d’eccellenza del made in Italy, e al Sole 24 Ore annuncia le prossime mosse: «Assieme al collega Giuseppe Valditara stiamo lavorando a un protocollo d’intesa per garantire ai ragazzi un’offerta formativa costantemente aggiornata per una professionalità competitiva nel settore agroalimentare e della pesca, in Italia e nel mondo - ha detto Lollobrigida -. Tra le misure che metteremo in campo in vista delle iscrizioni al nuovo anno (che partiranno a gennaio 2024, ndr) ci sono campagne di orientamento per famiglie e ragazzi, per dimostrare che l’intera filiera dell’istruzione tecnico-professionale è un canale formativo di serie A, anzi di Champions League, e per sensibilizzare gli studenti sui fenomeni legati alla contraffazione delle produzioni a denominazione di origine e biologiche».

La sfida

La sfida che abbiamo di fronte, ha proseguito Lollobrigida, «e che vede compatto tutto il governo Meloni, è quella di coniugare la tradizione delle nostre produzioni agroalimentari con l’innovazione e questo possono farlo soprattutto i giovani sui cui stiamo puntando forte. Va superato il pregiudizio ideologico che ritiene l’agricoltura zappa, sudore e sfruttamento. Non è affatto così. Oggi il mondo dei campi è tecnologia, ricerca e modernità. Faccio degli esempi pratici. La conoscenza e l’utilizzo delle nuove strumentazioni innovative di rilevazione e di gestione dei processi di lavoro (sensoristica 4.0, valorizzazione dell’agro-biodiversità, agricolture rigenerative, etc.) caratterizzeranno sempre più l’azienda agricola del futuro, basti pensare all’agricoltura di precisione, ai droni o alle NGT. Peraltro, le imprese agricole gestite da giovani sono le più digitalizzate, multifunzionali e competitive, ma ancora troppo poche per tenere il passo con un settore che offre invece molte potenzialità».

Insomma, siamo di fronte a una filiera formativa ben strutturata, ma con numeri ancora bassi. Si sviluppa tra istituti tecnici e professionali nella secondaria superiore e negli Its Academy nel settore terziario (Area tecnologica Nuove tecnologie per il made in Italy - Sistema agro-alimentare). Parliamo di circa 300 istituti (tecnici e professionali) che formano circa 60mila studenti.

Loading...

Its Academy

Gli Its Academy del settore sono 22 con circa 2.400 studenti frequentanti formati per figure di tecnico superiore di alta specializzazione nei diversi ambiti dell’agricoltura.

Sulla qualità dei percorsi il ministro Lollobrigida non ha dubbi: «Io stesso, da titolare dell’Agricoltura, ho coinvolto gli studenti in diversi eventi nazionali e internazionali, VinItaly, il Seafood Global di Barcellona, Slowfood di Genova, nelle quali i giovani hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il mondo dell’agroalimentare, un momento di crescita “sul campo”, al quale avevano difficile accesso e che ritengo un loro diritto poter frequentare. A Miyazaky, dove sono stato ad aprile per il G7 dell’Agricoltura, ho avuto la possibilità di visitare e conoscere gli istituti agrari giapponesi, dove la tecnologia è l’elemento dominante della formazione e dell’istruzione per gli studenti ma soprattutto la conoscenza generale degli sforzi necessari per produrre qualità e quindi apprezzarla e valorizzarla».

Salto di qualità

Adesso occorre fare il salto di qualità. «È in corso - ha chiosato il ministro Lollobrigida - una collaborazione con Ismea e la rete degli istituti agrari (Re.N.Is.A) guidata dalla professoressa Marini; con “Generazione Terra” si finanzia fino al 100% il prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani di età non superiore a 41 anni (non compiuti). Ai giovani guarda anche l’attuale Pac 2023-27; e in manovra sono previsti altri interventi, dal bonus fino a 8mila per le assunzioni a tempo indeterminato ai mutui a tasso zero per giovani agricoltori e donne con dotazione di 20 milioni di euro per il sostegno all’imprenditoria, solo per citarne alcuni». Lo stesso Valditara, i primi di agosto, ha stanziato 166 milioni a sostegno della formazione negli istituti agrari, alberghieri, nautici ed aeronautici d’Italia per l’acquisto di attrezzature e strumentazioni sostenibili e digitali, con un impatto ambientale ridotto. Il tetto massimo di spesa prevista per singolo istituto è stato fissato a quota 250mila euro. Dei 166 milioni stanzianti, 59,3 milioni di euro sono destinati alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.