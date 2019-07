Piano Hellinikon, 8 miliardi d’investimenti per rilanciare Atene di Stefano Carrer

Una vera e propria «Riviera di Atene» che dallo splendido centro culturale Stavros Niarchos disegnato da Renzo Piano passi per un rinnovato Pireo fino a culminare in Hellinikon, il più grande progetto di rigenerazione urbanistica in Europa su 6,2 milioni di mq intorno all’area dell’ex aeroporto: è una visione diventata più vicina con il recente passaggio del governo al centro-destra.

Leva fiscale e investimenti sono gli strumenti a disposizione del nuovo esecutivo greco per cercare di accelerare la ripresa economica: se per abbassare le tasse dovrà negoziare con le riluttanti istituzioni Ue, sul fronte degli investimenti _ di cui uno studio di PwC sui «10 anni di crisi» evidenzia l’insufficienza - sono sempre stati i creditori a essere persino esasperati per gli ostacoli che hanno frenato l’impiego di risorse disponibili per privatizzazioni e progetti infrastrutturali e turistico-immobiliari. Non è un caso che il nuovo ministro per lo Sviluppo economico e gli investimenti, Adonis Georgiadis, abbia deciso di fare una mossa simbolica: incontrare subito il capo di Lamda Development e del consorzio di sviluppo, Odysseas Athanassiou, per discutere come superare tutti gli ostacoli che la precedente amministrazione ha messo al decollo di Hellinikon. «L’obiettivo è rimuovere ogni ostacolo che impedisce l’immediato inizio dei lavori», ha detto Georgiadis.

Pochi giorni fa il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di residenti ed ecologisti contro quello che si propone come il maggior piano in Europa di sviluppo immobiliare-turistico a ridosso di un’area metropolitana, con 8 miliardi di investimenti e la promessa creazione fino a 75mila posti di lavoro. Una mobilitazione di risorse di entità tale da creare opportunità di contratti o subappalti anche per aziende italiane.

