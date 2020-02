Piano per il Sud, il ministro Provenzano: «Così toglieremo il freno alla spesa per il rilancio» Il ministro per il Mezzogiorno: «Per le crisi industriali lo Stato può agire favorendo partnership con i privati nei settori strategici. Vanno orientate ricerca e innovazione» di Carmine Fotina

Che cos’è il piano per il Sud presentato da Conte e Provenzano

«C’è già un tavolo al ministero dell’Economia per decidere come assegnare le risorse». Giuseppe Provenzano, ministro del Sud, previene subito la possibile obiezione sul piano presentato venerdì a Gioia Tauro: attesa dal 2017, la quota del 34% di investimenti pubblici al Sud non ha ancora prodotto risultati.

Come si procede dopo l’annuncio del piano?

Con la norma che abbiamo inserito nella legge di bilancio il 34% è diventato un vero vincolo normativo. Già dal 2 gennaio alla cabina di regia Strategia Italia possiamo far valere il principio che si applica alla spesa ordinaria in conto capitale della pubblica amministrazione centrale e abbiamo un tavolo aperto con il Mef per l’assegnazione delle risorse. Il 34% si potrà applicare alle nuove misure della legge di bilancio per un totale di 2 miliardi. Di questi, 1,4 miliardi andranno al Sud nell’ambito dei 4,2 miliardi del fondo nazionale per il Green new deal. E la quota si applicherà anche alle infrastrutture, ad esempio ai 3 miliardi programmati per l’alta capacità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria.

Il 34% riequilibra la spesa tra il Centro-Nord e il Sud. Ma altre risorse?

Non è vero come è stato detto che non ci sono risorse nuove. L’accelerazione di spesa su cui ci siamo impegnati è anche frutto dei 5 miliardi aggiuntivi del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) che abbiamo inserito nella legge di bilancio, con i quali abbiamo finanziato parte del piano. La sfida vera però non è assegnare, è spendere. E spendere bene.

Il documento punta su un’operazione di riprogrammazione. Si può dire che ogni governo ci ha provato. Perché ora dovrebbe funzionare?

Perché c’è una grande differenza, rispetto al passato. Un nuovo metodo. Potenziamo il potere di indirizzo centrale sulla spesa dei fondi aggiuntivi e sulla revisione dei programmi con i nuovi Piani di sviluppo e coesione; stabiliamo una cooperazione rafforzata attivando i centri di competenza nazionale (Agenzia per la coesione, Invitalia, Investitalia) e li mettiamo a supporto di regioni e amministrazioni locali. Inoltre una parte di nuovo Fsc alimenterà un fondo per la progettazione, destinato a fornire un parco di progetti cantierabili, coinvolgendo le strutture centrali, a cominciare dall’Agenzia del demanio.

Basta per risolvere anni di incapacità di spendere da parte delle amministrazioni?

Non basta, lo so. C’è anche un problema di professionalità. Per questo per la prima volta negoziamo con la Ue di indirizzare parte dei fondi Ue al reclutamento di personale qualificato che si occupi di sviluppo e coesione nelle amministrazioni locali. E per la prima volta, così, mettiamo in discussione il sistema di assistenze tecniche e consulenze che non ha restituito nulla alle amministrazioni ed è stato condizionato da spazi di intermediazione impropri ed opachi.