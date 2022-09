Piano di ristrutturazione con benefici fiscali in bilico

Il Pro nasce però come istituto autonomo, nuovo, e le sue regole richiamano di volta in volta altri istituti previsti dal Codice.

Nel corso della procedura il debitore non subisce alcuno spossessamento, e mantiene su di sé la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Gli atti straordinari conclusi rimangono quindi efficaci, con una impostazione assimilabile alla composizione negoziata. Più vicina alle regole dell’accordo di ristrutturazione del debito è, invece, la disciplina dei contratti pendenti di finanziamento. Non applicandosi l’articolo 100 del Codice della crisi, l’apertura della procedura non comporta l’immediata esigibilità del credito, cosicché il debitore potrà proseguire, senza autorizzazioni specifiche, il pagamento delle rate in scadenza e quindi di un debito “pregresso”.

A livello procedurale, il Pro fa riferimento per larga parte alle regole del concordato preventivo, tra cui le modalità di convocazione dei creditori, gli obblighi del commissario, le operazioni di voto e la possibile conversione in liquidazione giudiziale in presenza di atti in frode ai creditori.

In sintesi, il Pro è strumento autenticamente nuovo. L’articolo 88 Tuir non lo cita e quindi, ad oggi, la sopravvenienza da falcidia non può considerarsi esclusa da tassazione. La sua operatività concreta richiede un rapido adeguamento normativo, dell’articolo 88 come delle altre disposizioni (plusvalenze, deducibilità della perdita su crediti, regole di emissione delle note di accredito) che regolano la fiscalità del risanamento. In assenza la manovra prevista nel piano dovrà tenere conto degli effetti fiscali.