Piano Transizione 4.0, approfondimenti sulle misure a sostegno delle imprese

Una carrellata sui regimi agevolativi per le imprese attualmente in vigore o per i quali scadranno a breve i termini per presentare le domande.

Il Focus Norme e tributi in edicola con Il Sole 24 Ore del 15 settembre si occupa innanzitutto di Piano Transizione 4.0, alla luce degli ultimi chiarimenti ministeriali. Sul fronte degli investimenti in tecnologia, da segnalare gli articoli sulla legge Sabatini, il Patent box e i brevetti. Sotto esame anche vari crediti d'imposta (come quelli introdotti per l'emergenza Covid) e i fondi di garanzia. Infine, le agevolazioni in arrivo per il settore della moda.

