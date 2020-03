Piano Ue per l’economia circolare: obbligo di una quota di materiali riciclati e torna il cavetto universale

Gli altri atti delegati sui 4 altri obiettivi climatici (uso e protezione di acque e risorse marine, transizione all’economia circolare, prevenzione e controllo anti-inquinamento, protezione e restaurazione di biodiversità ed ecosistemi) saranno adottati entro fine 2021 per entrare in vigore un anno dopo.

Non esiste ancora al mondo un sistema comune e univoco per poter classificare e definire la “sostenibilità ambientale” delle attività economiche. Oltre alla definizione degli obiettivi ambientale, sono stati definiti quattro requisiti che le attività economiche devono soddisfare per essere ammissibili:

● devono fornire un contributo sostanziale ad almeno uno degli obiettivi ambientali;

● non arrecare danni significativi a nessuno degli altri obiettivi ambientali;

● essere conformi a criteri di vaglio tecnico solidi e basati su dati scientifici;

● rispettare le garanzie minime di salvaguardia sul piano sociale e della governance.

Gli eco-bond e la finanza verde

Nel frattempo è stato pubblicato il rapporto del Gruppo di esperti Ue sulla finanza sostenibile per poter classificare dal punto di vista finanziario le attività verdi e il rapporto sugli standard per il Green Bond. Dopo l’accordo politico tra Consiglio e Parlamento Ue di metà dicembre sulla creazione del primo “elenco verde” al mondo (il sistema di classificazione per le attività economiche sostenibili, detto anche tassonomia), la Commissione ha accelerato il lavoro per definire il quadro normativo collegato che consentirà di creare un linguaggio comune per gli investitori da usare ovunque per investimenti in progetti e attività economiche con significative ricadute positive sul clima e sull’ambiente.

In futuro, la finanza e gli investimenti per finanziare la transizione verso gli obiettivi di mitigazione del clima dovranno essere spiegati in base a questi criteri. Lo standard unico e univoco consentirà di dare punteggi ambientali ai progetti e agli investimenti.