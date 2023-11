Piano Ue per la mappatura delle foreste europee

Ascolta la versione audio dell'articolo

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES – In un contesto ambientale estremamente delicato, segnato da inondazioni, slavine e incendi, la Commissione europea ha presentato mercoledì 22 novembre un progetto di regolamento con il quale introdurre un meccanismo di monitoraggio dello stato delle foreste nell’Unione europea. L’iniziativa nasce dall’esempio di alcuni paesi membri. Il valore economico del patrimonio forestale europeo in termini di lotta alle emissioni nocive è stimato a quasi 33 miliardi di euro.

Servono dati di qualità

«Le foreste e i silvicoltori europei ci forniscono servizi indispensabili, dallo stoccaggio del carbonio alla ricca biodiversità, fino al cibo, materiali e spazi ricreativi», ha spiegato il vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič. «Per prendere le decisioni giuste al momento giusto e garantire che le foreste rimangano sane e resistenti, le autorità pubbliche, i proprietari di foreste e gli altri soggetti interessati hanno bisogno di dati forestali tempestivi e di qualità».

Il monitoraggio consentirà la condivisione di dati forestali, raccolti sia a terra che per satellite. L’obiettivo è di avere a disposizione dati affidabili per permettere di prendere decisioni più rapide e tempestive. Nei fatti, Bruxelles vorrebbe che il patrimonio forestale fosse gestito a livello comunitario, con una crescente collaborazione tra i paesi membri. Non si tratta solo di prevenire incendi boschivi, ma anche di capire lo stato delle foreste le quali hanno un ruolo essenziale nella cura del territorio.

Alto valore economico

I boschi hanno un notevole valore economico. Secondo la Commissione europea, il loro ruolo nella cura dell’ecosistema è valutabile a 57 miliardi di euro all’anno. In termini di lotta alle emissioni nocive il loro contributo è pari a 32,8 miliardi di euro. Sul fronte della fornitura di legname, rappresentano un fatturato annuo di 16 miliardi di euro. L’esecutivo comunitario considera che dalle foreste dipendono direttamente o indirettamente circa 4,5 milioni di posti di lavoro.

Nel 2022 incendi boschivi hanno colpito in tutta Europa quasi 900mila ettari di foreste, pari all’intero territorio della Corsica, con un aumento del 150% rispetto alla media degli anni precedenti. L’obiettivo della Commissione europea è di integrare, non di sostituire, i piani nazionali di preservazione delle foreste. Come detto, il monitoraggio avverrà anche grazie all’osservazione satellitare, e in particolare al sistema comunitario Copernicus.



Una reazione negativa è giunta dalle associazioni di agricoltori COPA e COGECA. Scrivono in un comunicato: «Numerosi dati che la Commissione europea intende raccogliere possono includere informazioni piuttosto sensibili sulla proprietà privata che mettono in discussione la condivisione dei dati e il loro utilizzo». Hanno poi aggiunto: «La Commissione dovrebbe utilizzare la legislazione e gli strumenti esistenti e non proporre una regolamentazione sovrapposta e onerosa».

L’inventario tedesco

In Germania, viene effettuato con regolarità un Bundeswaldinventur, un inventario federale dedicato allo stato dei boschi. Il più recente censimento è iniziato nel 2021, il quarto dal 1986. Nella pratica, l’inventario è effettuato da almeno 60 squadre di uomini e donne, armati di computer, strumenti di misurazione ad ultrasuoni e relascopi, ossia speciali apparecchi che servono a misurare l’altezza del tronco). A conti fatti, secondo l’ultimo censimento la Germania contava 90 miliardi di alberi.