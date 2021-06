Piano vaccinale, programmazione da rivedere senza altre dosi Pfizer. Campania contro la linea del governo

Scorte appena sufficienti

Per il premier Draghi bisogna tornare a correre e «portare a termine la campagna nel modo migliore possibile» visto che Figliuolo ha garantito che da qui a fine settembre arriveranno circa 55 milioni di dosi Pfizer e Moderna. Sempre se, come ha ammesso lo stesso Commissario, non ci saranno nuovi intoppi. Figliuolo, ad esempio, ha detto che entro fine settembre attende 6,5 milioni di dosi di Curevac ma stando alle parole del coordinatore della task force dei vaccini dell’Ema Marco Cavaleri, l’esame del vaccino da parte dell’Agenzia potrebbe essere possibile «verso la fine dell’estate». Dunque i tempi sono strettissimi. E c’è sempre un’incognita: i 3,5 milioni di over 60 ai quali non è stata ancora somministrata la prima dose accetteranno di vaccinarsi? Se decideranno di farlo, accetteranno di vaccinarsi con Astrazeneca o Johnson&Johnson? Non fa ben sperare il fatto che in pochi si siano presentati il 12 giugno all’Open Day Astrazeneca riservato a Bergamo a 4 mila over 60 anni.



L’incognita varianti

Ma i problemi non sono finiti: la possibilità di dover fare in autunno una terza dose si fa sempre più concreta come conferma l’Ema e dunque bisognerà mettere a punto l’ennesimo piano. Senza contare che le varianti, lo dimostra quanto sta avvenendo in Gran Bretagna, potrebbero scombinare di nuovo tutti i piani. Ed infatti Draghi non esclude che se nell’isola i contagi continueranno a salire, l’Italia potrebbe rimettere la quarantena per chi arriva dall’Inghilterra. Il che significherebbe dire addio ai turisti.