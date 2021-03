Vaccini Covid, pronti 300mila operatori tra infermieri e giovani medici Priorità a over 70, malati gravi e caregiver. Rezza: 240mila iniezioni al giorno, normalità in 7-13 mesi. Domani sì a J&J, ridimensionate voci di ritardi: in Italia 6,5 milioni di dosi entro il 3 aprile di Marzio Bartoloni

Innanzitutto la materia prima: se tutto filerà liscio ci saranno poco più di 43 milioni di dosi tra aprile e giugno. Il triplo dei primi tre mesi, una dote sufficiente per provare a triplicare anche il ritmo delle iniezioni portandole da 100mila a 300mila al giorno. Secondo Gianni Rezza, dg del ministero della Salute, se si procederà almeno con 240mila vaccinazioni «si tornerà alla normalità entro 7-13 mesi». Poi servono i vaccinatori: dopo il mezzo flop del bando dell’ex commissario Arcuri che ha assoldato 7.300 operatori (4.600 medici e solo 2.500 infermieri) e le pastoie burocratiche (mancano le intese in metà Regioni) per coinvolgere i 40mila medici di famiglia, tra i quali non mancano le ritrosie a partecipare, è partita la caccia ai vaccinatori per la campagna di massa da far partire ad aprile.

E la svolta potrebbe arrivare da una platea di outsider di oltre 300mila operatori: soprattutto giovani medici e infermieri che lavorano già negli ospedali e a cui pagare le ore di straordinario, ma in pista potrebbero scendere anche i dentisti. Forze fresche a cui il ministero della Salute sta pensando sempre di più di attingere per far partire la fase due.

Le incognite certo non mancano: ieri si è diffusa la notizia di un ritardo nelle consegne del nuovo siero mono-dose di Johnson&Johnson, a cui l’Ema darà il via libera giovedì. L’azienda americana in serata ha però assicurato che manterrà gli impegni con la Ue e all’Italia fornirà 6,5 milioni di dosi a inizio aprile che si aggiungeranno alle 36,8 milioni delle altre aziende entro giugno. «Non sono preoccupato sul target che abbiamo per il secondo trimestre. Sappiamo che qualcuno farà meglio e qualcuno sarà in ritardo», ha spiegato ieri il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, aggiungendo che «l’Ue ha molte vie a disposizione se qualcosa va male». Il riferimento è il blocco all’export delle dosi prodotte nella Ue come già avvenuto per quelle di AstraZeneca.

