Piano vaccini, dalle autorizzazioni alla distribuzione ecco tutte le tappe

A questo punto gli occhi di cittadini e opinione pubblica sono tutti puntati su di lui: il piano vaccini che il governo ha predisposto, per far sì che scatti l’intervento non appena dal punto di vista scientifico ci saranno le condizioni per farlo. Saranno 202 milioni le dosi disponibili dal primo trimestre 2021. Un processo che si svilupperà per tappe. E che dovrà fare i conti con due variabili. La prima: lo scenario di una terza ondata di contagi Coronavirus, che il nuovo Dpcm con le misure per le vacanze natalizie punta a scongiurare. La seconda: la disponibilità delle persone a vaccinarsi (allo stato attuale è esclusa l’obbligatorietà). «Il cuore della campagna vaccinale secondo le previsioni sarà tra la prossima primavera e l'estate», ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto nell’aula del Senato sulle misure per l'emergenza Covid.

Ecco i passi principali verso il vaccino.

Il via libera dell’Ema

La corsa al vaccino sta procedendo a ritmo accelerato tra le aziende interessate. Biontech e Pfizer hanno presentato la richiesta di autorizzazione per il loro vaccino all'Ema (Agenzia europea dei farmaci), che dovrebbe dare la sua risposta per il 29 dicembre, e il 12 gennaio all'azienda americana Moderna. AstraZeneca ha invece fatto sapere che consegnerà tutta la documentazione per l'approvazione del vaccino, che sta sviluppando con l'università di Oxford, alle agenzie regolatorie tra 7 giorni. L'Ema dal canto suo ha assicurato una valutazione con tempi accelerati per le domande di autorizzazione presentate da BioNTech-Pfizer e Moderna, sempre che i dati presentati saranno sufficientemente solidi per trarre conclusioni sulla qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino. E questa è la variabile che più potrebbe influire sui tempi della fase di autorizzazione.

Distribuzione a personale medico e rsa

Conclusa la fase delle autorizzazioni, scatterà quella della distribuzione. Sarà questo passaggio la cartina di tornasole per valutare l’efficacia del piano di vaccinazione predisposto dall’esecutivo. Tra i primi vaccini che saranno disponibili in Italia vi è quello della Pfizer, che arriverà tra il 23 e il 26 gennaio e le dosi andranno direttamente ai 300 punti di arrivo individuati, che sono gli ospedali. Inizialmente, in particolare, il vaccino andrà al personale medico e sanitario e rsa: prima agli over-80, poi alla fascia 60/70 anni e via via alle altre fasce come lavoratori essenziali, compresi quelli della scuola. In questa fase ci sarà il coinvolgimento dell'esercito. Il piano prevede inoltre che la distribuzione del vaccino sia interamente statale: la gestione sarà centralizzata e il vaccino sarà distribuito secondo decisioni mediche e scientifiche.

Fase due: al via la vaccinazione di massa

Dopo una prima fase in cui le vaccinazioni riguarderanno le categorie più a rischio, si procederà alle vaccinazioni di massa utilizzando grandi spazi pubblici come palestre, spazi aperti e fiere. Tutto ciò considerando che allo stato della conoscenza odierna ogni dose ha bisogno di richiamo e non si conosce la durata dell'immunità.