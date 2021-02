Piano vaccini nel caos: dal no di insegnanti e Forze dell’ordine ad AstraZeneca ai governatori alla ricerca di sieri sul mercato Il prospetto a disposizione delle Regioni sulle 4 fasi della campagna vaccinale è in costante aggiornamento di An.C.

Coronavirus, i vaccinati al 9 febbraio 2021

Lo stop da parte di insegnanti e Forze dell’ordine ad AstraZeneca, in quanto vaccino meno efficace degli altri, e la scelta di alcune regioni, con il Veneto in prima fila, di acquistare i sieri direttamente sul mercato, così da porsi al riparo da eventuali ulteriori slittamenti nelle consegne, rischia di mettere a rischio quella accelerazione del piano vaccinale anti Covid che lo stesso presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha posto tra le priorità del nuovo governo in occasione del secondo giro di consultazioni con le forze politiche.

Il contesto: un nuovo piano vaccinale in 4 fasi

A fare da contesto in una situazione segnata da non poche incognite è il nuovo piano. Il prospetto a disposizione delle Regioni sulle 4 fasi della campagna vaccinale è in costante aggiornamento. Nelle prossime ore il dossier sarà sul tavolo di una riunione della conferenza Stato-Regioni. Fra personale sanitario e delle Rsa, ospiti di queste strutture e anziani over 80 (la cui vaccinazione sta partendo in alcune regioni italiane), ammonta a 6 milioni e 483.000 il numero delle persone che dovranno essere raggiunte nella prima fase prevista dal piano vaccinale, nel quale, per queste categorie, si utilizzeranno solo i vaccini Pfizer e Moderna, così come da indicazione Ema e Aifa.

La seconda fase dovrebbe raggiungere 19.862.582 persone e riguarderà, indipendentemente dall’età, i soggetti «estremamente vulnerabili», ovvero con patologie valutate come «particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associata a Covid-19». Si tratta di personei con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità, diabete ed endocrinopatie severe, fibrosi cistica, patologia renale, malattie autoimmuni, malattie epatiche e cerebrovascolari, patologia oncologica, sindrome di Down, trapianto di organo solido, grave obesità. Anche a queste categorie saranno dati i vaccini Pfizer e Moderna.

Tra le fasce prioritarie nella fase 2 di vaccinazioni anti-Covid, l'aggiornamento del Piano vaccinale prevede anche gli over-70 (categorie 2 e 3) e ciò in virtù del più alto tasso di letalità associato a Covid-19. Queste categorie di priorità, si legge nel nuovo piano, «vengono definite sulla base del criterio anagrafico in quanto questa variabile assume un ruolo preponderante nella valutazione dei fattori di rischio di mortalità associata a Covid-19». Infatti, in questa fascia di età «il tasso di letalità di coloro che vengono a essere infettati risulta pari al 10%».

La terza fase sarà focalizzata su 3.894.847 persone: il personale docente e non docente, forze armate e di polizia, i penitenziari, i luoghi di comunità e gli altri servizi essenziali. Per queste categorie sarà usato il vaccino di AstraZeneca.