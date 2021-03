Piano vaccini, pronti i nuovi criteri di somministrazione. A Milano primo drive through Difesa Dopo le iniezioni ai 4,4 milioni di over 80 attualmente in corso si procederà per fasce d’età con oltre 5 milioni di over 70 da vaccinare di An.C.

Coronavirus, i vaccinati al 10 marzo 2021

Dopo le iniezioni ai 4,4 milioni di over 80 attualmente in corso si procederà per fasce d’età con oltre 5 milioni di over 70 da vaccinare

3' di lettura

Addio al criterio delle vaccinazioni per categorie. Si procederà per fasce di età, dai più anziani ai giovani. Prende forma il nuovo piano vaccini: domani sarà sul tavolo della Conferenza Stato regioni. Secondo fonti di Palazzo Chigi si va verso una comunicazione del nuovo piano di distribuzione e somministrazione nel fine settimana.

Dopo le iniezioni ai 4,4 milioni di over 80 attualmente in corso si procederà per fasce d’età con oltre 5 milioni di over 70 da vaccinare. Insieme a loro saranno immunizzati due milioni di persone estremamente vulnerabili, con patologie gravi, i disabili e con loro i familiari e i caregiver che li assistono. Considerando anche gli over 55, la fascia d’età dalla quale sale il rischio di contrarre forme gravi del Covid, l’intera platea arriva a 19 milioni di persone da vaccinare entro l’estate.

Loading...

Nel Lazio ipotesi farmacie e pediatri in campo

L’accordo con i 40mila medici di base non sta decollando. Mancano le intese in metà delle regioni. Il ministero della Salute sta valutando di impiegare 300mila tra giovani medici, infermieri che già lavorano negli ospedali e dentisti per far decollare la campagna di vaccinazione di massa contro il coronavirus tra aprile e giugno, quando in Italia dovrebbero essere a disposizione 50 milioni di sieri. Nel Lazio le vaccinazioni anti-Covid potrebbero essere effettuate anche nelle farmacie. Secondo quanto si apprende, dopo i medici di medicina generale nelle prossime settimane potrebbero entrare in campo nella campagna vaccinale anche le farmacie, che sono oltre 1500 sul territorio regionale e i pediatri di libera scelta.

In Lombardia via libera a somministrazioni in azienda

Intanto è giunto il via libera della Giunta lombarda alla delibera per le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 anche nelle aziende, in occasione dell'avvio della campagna di vaccinazione di massa. È stato infatti firmato un protocollo in accordo, tra gli altri, con Confindustria Lombardia, Confapi e l'associazione dei medici del lavoro. La delibera è stata inviata al commissario per l'emergenza Figliuolo.

Venerdì apre a Milano drive through Difesa

Sarà il Drive Through di Milano, situato presso il parco Trenno, il più grande schierato in Italia, il primo ad essere trasformato in presidio vaccinale della Difesa. Dalla mattina di venerdì 12 marzo, grazie alla collaborazione tra la Difesa e l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo della Regione Lombardia, presso una linea del Drive Through del Parco Trenno inizieranno le vaccinazioni a favore della cittadinanza. L'attività rientra nell'ambito dell'”Operazione Eos” della Difesa sotto la direzione del Comando Operativo di Vertice Interforze.