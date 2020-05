Piano Von der Leyen: Recovery Fund da 750 miliardi di cui 500 a fondo perduto. Per l’Italia previsti 82 miliardi di aiuti e 91 di crediti La presidente della Commissione europea ha presentato davanti all’Europarlamento riunito in seduta plenaria la proposta della Commissione europea per potenziare il bilancio Ue anche attraverso il nuovo Fondo per la ripresa

Ursula vond der Leyen, presidente della Commissione europea (Reuters)

Un fondo da 750 miliardi, di cui 500 a fondo perduto e 250 di prestiti. È questa, secondo le anticipazioni, la dotazione del Recovery Fund, il Fondo per la ripresa dell’economia europea dalla crisi del coronavirus, che Ursula von der Leyen sta per presentare davanti al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria a Bruxelles.

Il piano della Commissione va dunque incontro alle richieste di Francia e Germania, che avevano proposto un fondo da 500 miliardi composto interamente da aiuti, mentre con ogni probabilità scontenterà il quartetto dei Paesi «frugali» (Austria, Olanda, Svezia e Danimarca) che invece chiedevano un fondo fatto unicamente di prestiti da rimborsare. I 750 miliardi saranno reperiti sul mercato dalla Commissione europea attraverso emissioni obbligazionarie a lungo termine.

Secondo fonti comunitarie interpellate dall’agenzia Reuters, all'Italia, stando alle proposte di Bruxelles, spetterebbero 82 miliardi in contributi a fondo perduto e 91 in prestiti per un totale di 172,7 miliardi (circa un quarto dell’ammontare complessivo), mentre alla Spagna andrebbero 77 miliardi di grants e 63 di crediti, per un totale di 140 miliardi. L’Italia è il Paese che riceverà più fondi davanti alla Spagna. I due Paesi insieme otterrebbero oltre il 40% delle risorse.

La prima reazione dei mercati alle anticipazioni del piano è positiva: lo spread tra BTp e Bund si riduce, il rendimento sui titoli decennali italiani scende all’1,47%, e le Borse accelerano.

«La Commissione propone un Recovery Fund da 750 miliardi che si aggiunge agli strumenti comuni già varati. Una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti»: così il commissario all'economia Paolo Gentiloni.