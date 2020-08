Piante intelligenti, atenei umiliati e idee buone (che vengono in Italia) Il neuroscienziato della vegetazione ha rifiutato le offerte americane. «Ma 1.800 euro all’anno di fondi nazionali sono davvero pochini» di Paolo Bricco

6' di lettura

«Lei sa qual è la cifra di fondi pubblici che il mio laboratorio riceve dallo Stato italiano per la ricerca? Milleottocento euro all’anno. Sa quanti, fra i miei collaboratori all’università, alla fine hanno ottenuto una posizione strutturata in Italia? C’è riuscita una persona. All’estero, invece, non meno di sessanta miei allievi hanno posizioni accademiche stabili. Oggi sembrano tutti ebbri di gioia per la possibilità che ha il nostro Paese di fare nuovo debito grazie all’ultimo accordo europeo. Non entro nel merito della politica nazionale e comunitaria. Sicuramente è andata nel migliore dei modi possibili. Parlo però di quello che conosco. E, dunque, dico che sarebbe il caso che iniziassimo a osservare bene come funziona la nostra università. Perché, ormai, formiamo giovani scienziati di livello internazionale e li condanniamo, in Italia, al precariato, alla povertà e alle umiliazioni. Io ho i sensi di colpa quando penso ai miei borsisti. Loro lo sanno. Se, dopo il dottorato di ricerca, vogliono la stabilità in Italia, è meglio che lascino il mio gruppo per passare con un barone universitario. Così, magari, a quarant’anni approderanno a un incarico non temporaneo. Se, invece, vogliono proprio lavorare con me, per avere un futuro, a un certo punto, devono andare all’estero. E non li biasimo. Ricordo ancora quando trent’anni fa, durante il mio dottorato di ricerca qui a Firenze, mi chiamarono da Harvard: prendevo seicentomila lire al mese, là mi offrivano settemila dollari al mese».

Stefano Mancuso ha scoperto – e ha dimostrato, conferendo il sigillo della prova scientifica alle intuizioni degli scienziati e alle suggestioni degli scrittori – che le piante sono intelligenti: «Abbiamo costruito una realtà immaginaria in cui l’uomo è al centro di tutto. Organizziamo così i valori mentali e culturali. Definiamo in questo modo le gerarchie. Non pensiamo mai agli squilibri che la nostra civiltà provoca. Non consideriamo gli altri esseri viventi. Trascuriamo le piante, che sono l’85% della biomassa della Terra. E non capiamo che, con la loro organizzazione diffusa, l’assenza di centri propulsori prevalenti sugli altri e una morfologia cooperativa e di grande adattabilità, ci dicono molto anche della nostra ultima modernità. Oggi il mondo è incentrato sulle reti e propende verso le organizzazioni piatte e orizzontali. Esattamente come fanno le piante. Internet, in fondo, imita un organismo vegetale».

Mancuso, classe 1965, è figlio di un generale dell’esercito, Franco, e di una insegnante delle elementari, Rina. «Sono cresciuto a Catanzaro. A quindici anni, ogni estate dopo la fine della scuola io e i miei amici prendevamo il pullman fino a Soverato. Partivamo da lì. Da soli, con lo zaino in spalla, camminavamo lungo il mare per dieci giorni. La notte dormivamo nei sacchi a pelo. Non piantavamo nemmeno la tenda. La Calabria aveva ottocento chilometri di coste selvagge. Mi piaceva stare con gli amici, in mezzo alla natura».

Quarant’anni dopo quelle escursioni, i suoi esperimenti stanno esprimendo una crescente influenza sulla scienza, sulla filosofia e sulla filosofia della scienza.

Mancuso, ordinario di arboricoltura generale e coltivazioni arboree all’università di Firenze, dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, conosciuto con l’acronimo di LINV, dove operano sedici studiosi. Sotto al patio di questo laboratorio, in una Sesto Fiorentino in cui la campagna toscana è punteggiata da fabbriche e capannoni industriali, i ricercatori ci raggiungono per mangiare tutti insieme.